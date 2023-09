Presiunea pusă de începutul de an școlar pe portofelele părinților. Cât sunt dispuși să dea pentru reîntoarcerea în bănci a celor mici

Aproape 60% dintre părinţi încearcă să se încadreze într-un buget de cel mult 500 de lei pentru rechizite, pe fondul provocărilor financiare generate de inflaţie şi creşterea costului vieţii, potrivit celui mai recent sondaj realizat pe o platformă de recrutare online.

În plus, mai mult de 70% dintre respondenţi au spus că se gândesc la soluţii care să atenueze impactul cheltuielilor pentru şcoală asupra bugetului familiei.

Astfel, 72% dintre cei preocupaţi de presiunile financiare au declarat că urmăresc ofertele de la magazine pentru produsele şcolare, 25% vor folosi rechizite rămase din anii anteriori, iar 17% se vor orienta către produse mai ieftine. În plus, 10% apelează la economii şi 13% se vor împrumuta pentru diferenţele de bani necesari, iar alţi 23% au luat în calcul să ceară salariul în avans pentru a diminua impactul achiziţiilor asupra bugetului familiei.

„Începerea anului şcolar reprezintă o presiune suplimentară pe bugetele românilor, în contextul în care avansul preţurilor a erodat puternic puterea de cumpărare în ultimul an. Indiferent dacă au avut creşteri salariale sau nu în acest an, achiziţiile de la început de an şcolar, în contextul scumpirilor, nu trec neobservate în planurile financiare ale familiei. Unii dintre ei vor fi nevoiţi să se împrumute pentru a face faţă noilor achiziţii, iar o parte dintre ei speră la un ajutor din partea angajatorilor, sub forma unui salariu în avans, a mici bonusuri sau zile libere”, a declarat Ana Vişian, marketing manager bestjobs.

În contextul începutului de an şcolar, angajaţii care au copii contează pe faptul că angajatorul le va oferi flexibilitate, pentru a face cumpărăturile din această perioadă, dar şi pentru ce presupune naveta şcolară din timpul anului.

Tocmai de aceea, căutările candidaţilor bestjobs din ultimele luni au scos în evidenţă preferinţa pentru joburile remote sau hibrid, nu doar din partea segmentului 18-24 de ani, ci şi din partea candidaţilor din intervalul de vârstă superior. Numai în luna august, au fost efectuate 35.000 de căutări după cuvântul cheie „remote” şi peste 110.000 de aplicări la joburile care promovează munca de la distanţă.

Deşi anul şcolar începe peste doar câteva zile, 38% dintre părinţii care au participat la sondajul bestjobs au spus că anul acesta au amânat cumpărăturile destinate şcolii, aşteptând să se consulte cu învăţătorii sau profesorii pentru a şti exact care sunt nevoile, tot ca o măsură de a cheltui mai eficient.

Comparativ cu anul trecut, doar 15% dintre părinţi au declarat că alocă un buget mai mare, în timp ce ceilalţi încearcă să reducă costurile sau să se încadreze într-o sumă similară. Cu toate acestea, 40% se tem că vor depăşi bugetul alocat, 62% sunt îngrijoraţi din cauza preţurilor mai mari, iar 16% se gândesc că vor fi nevoiţi să facă compromisuri la calitatea produselor sau la aşteptările copiilor, pentru a reuşi să se ţină de planul iniţial.

Principala observaţie a celor care au început deja să facă cumpărăturile este că preţurile au crescut foarte mult faţă de anul trecut (62%). Totodată, 37% remarcă faptul că cerinţele de la şcoală s-au diversificat, iar 25% constată că au mai multe opţiuni la dispoziţie şi pot alege preţul potrivit pentru buzunarul lor.

Bugetul pregătit de părinţi pentru acest început de an se împarte între cumpărarea de caiete şi pixuri (opţiune selectată de toţi respondenţii), ghiozdan (65%), penar (55%) şi hărţi şi atlase (30%) sau manuale şcolare (30%). Pe lângă aceste achiziţii, părinţii direcţionează o bună parte din buget şi către cumpărarea de haine noi pentru copii.

4 din 5 părinţi au spus că s-au orientat către magazinele fizice pentru că îşi pot alege mai uşor produsele necesare, în timp ce 20% cumpără online, pentru a evita aglomeraţia.

Sondajul a fost realizat în perioada august-septembrie, pe un eşantion de 640 de părinţi din România.

Bestjobs este una dintre cele mai mari platforme de recrutare online din România. În orice moment, pe bestjobs sunt peste 35.000 de joburi şi 4,6 milioane de profesionişti conectaţi la piaţa muncii.

