Cat de pregatite sunt scolile Romaniei pentru noul an scolar. Elevii vor putea opta pentru cursuri online daca au in familie persoane cu comorbiditati

Ghidurile metodologice

Online pentru elevii care au acasa persoane cu comorbiditati

Tabletele care nu mai ajung la elevi

Redeschiderea scolilor si scenariile propuse

In continuare, nu stim exact care este scenariul reintoarcerii elevilor in scoli . Ghidurile metodologice care contin materiale cu recomandari despre organizarea orelor au fost publicate marti, 1 septembrie, insa echipamentele electronice nu vor ajunge la timp la elevi Termenul pentru primul draft al ghidurilor a fost 15 iulie, urmand ca documentele sa fie finalizate pana in 15 august. Cu toate acestea, documentele au fost finalizate abia pe 1 septembrie.In acelasi timp, ghidurile propun repere pentru crearea, in unitatile de invatamant preuniversitar , a unui mediu sigur si favorizant pentru invatare relevanta si ofera modalitati de colaborare la nivelul comunitatii locale, pentru a gasi solutii dinamice de lucru in acord cu provocarile contextului pandemic. Materialele prevad recomandari de selectare si organizare a scenariilor, de aplicare a acestora, precum si de organizare a orarului.Citeste si: Ghidurile metodologice pentru profesori si scoli au fost publicate de Ministerul Educatiei. Unde pot fi accesate Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru a declarat in conferinta de presa in care s-au prezentat principalele masuri luate de autoritati pentru reluarea cursurilor faptul ca elevii care provin din familii in care sunt persoane care au comoborditati nu vor fi obligati sa prezinte fizic la scoala odata cu inceputul anului scolar., a afirmat Nelu Tataru in conferinta de presa.Aceasta masura a fost solicitata si de catre parinti. "Noi am si solicitat acest lucru intr-o adresa catre Ministerul Sanatatii., a marturisit Iulian Cristache, presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti.Reprezentantii elevilor sunt de parere ca acest lucru este perfect normal si ca sanatatea tuturor este pe primul loc. "Ar trebui sa ramana la decizia familiei, a elevului, a parintilor daca acasa exista persoane cu risc si in primul rand, trebuie sa ne gandim la sanatatea tuturor, iar daca elevii au posibilitatea sa faca online si Ministerul asigura acele dispozitive e, bineinteles, in avantajul lor sa nu isi imbolnaveasca familia si sa poata invata si de la distanta, a declarat Andreea Spatariu, presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta.In sedinta din 7 mai, Guvernul Romaniei a adoptat propunerea Ministerului Educatiei si Cercetarii, privind suplimentarea bugetului ministerului cu suma de 150 de milioane de lei pentru anul 2020. Suma a fost alocata pentru achizitia de dispozitive electronice conectate la internet, necesare dotarii unitatilor de invatamant preuniversitar de stat.In sedinta din 14 august, Ministerul Educatiei si Cercetarii a primit suma de 551,4 milioane de lei. Acesti bani sunt destinati cu prioritate achizitiei de echipamente electronice pentru elevi si cadre didactice, in vederea participarii la activitati de e-learning, precum si pentru lucrari de executie si proiectare a 59 de gradinite, potrivit ministerului. Ludovic Orban a declarat duminica seara, 30 august, la un post TV ca Guvernul o sa achizitioneze probabil doar 70-80.000 de tablete pentru elevi, precizand ca se intampla asta din cauza unor probleme intampinate la Oficiul National pentru Achizitii Centralizate (ONAC).In acest context, Ministrul Educatiei, Monica Anisie i-a solicitat premierului Ludovic Orban demiterea din functie a presedintelui ONAC, Cornelia Nagy, dupa rezultatul dezamgitor al stadiului licitatiei privind achizita de dispozitive electronice cu conexiune la Internet.In conferinta de presa sustinuta marti, 1 septembrie, Ministrul Educatiei a declarat ca a prevazut posibilitatea sa se intample acest lucru. "Am luat decizia ca la nivelul unitatilor de invatamant sa se faca un necesar si sa ajutam scoala sa achizitioneze echipamentele de care are nevoie. Guvernul Romaniei a alocat 175 milioane de euro nu numai pentru echipamente electronice, ci si pentru echipamente sanitare".Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru a precizat ca cele mai multe scoli din tara sunt, in prezent, intr-o situatie epidemiologica potrivita pentru a incepe anul scolar in scenariul 1 care permite prezenta in clase a tuturor elevilor. Scenariile posibile:- desfasurarea cursurilor cu prezenta fizica a elevilor si a cadrelor didactice.- desfasurarea cursurilor cu prezenta fizica partiala a elevilor si a cadrelor didactice si online partial; exceptie fac clasele a VIII-a si a XII-a/a XIII-a, care participa la cursuri zilnic cu prezenta fizica (v. scenariul verde).- desfasurarea cursurilor exclusiv online.Decizia cu privire la scenariul sau la combinatia de scenarii se ia la nivelul unitatii de invatamant, cu consultarea inspectoratului scolar; CJSU/CMBSU aproba aplicarea unui scenariu, in functie de situatia epidemiologica din fiecare moment, potrivit recomandarilor Ministerului Sanatatii.Scenariile pot fi schimbate intre ele sau adaptate pe parcursul anului scolar, in functie de modificarile de context locale sau nationale.In toate scenariile va exista o componenta online, adaptata contextului, cel putin pentru mentinerea contactului cu elevii absenti, chiar si din motive independente de pandemie.Institutul National de Sanatate Publica (INSP) va prezenta pe 7 septembrie evaluarea epidemiologica privind fiecare unitate administrativa in parte, pentru ca peste trei zile fiecare scoala in parte sa stabileasca scenariul in care propune sa inceapa cursurile.Citeste si: Noile reguli la gimnaziu si liceu: pauze de 5 minute doar cat profesorii sa schimbe clasele. 