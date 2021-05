Rectorul Universitatii Politehnica Bucuresti: Laserul de la Magurele este in pericol de a se "prabusi"

"In ultimii doi, trei, patru ani lucrurile s-au schimbat fundamental tocmai ca am inlocuit specialistii. (...) Am inlocuit oamenii care sunt in stare sa poarte, au fost in stare sa poarte un dialog institutional politic pe politica stiintei, la acest lucru ma refer, cu oameni care nu sunt din domeniu, cu tot felul de filozofi, fara sa vreau sa jignesc, sunt oameni poate valabili in domeniul lor, dar care nu au niciun fel de legatura cu domeniul si acest lucru a dus la o incapacitate de a dialoga cu reprezentantii stiintifici din ELI DC si din Europa (...)Din nefericire, faptul ca oameni care nu se pricep sunt de ceva perioada in dialog cu partenerii nostri europeni a scazut increderea la zero pana cand aceasta incredere si acest minim fir de legatura s-a rupt. Astazi Romania a pierdut ceva ce nu mai poate castiga niciodata, chiar daca oficialii spun altceva, si anume statutul de membru fondator. Acum vorbim de posibilitatea ca Romania sa devina observator, ori Romania nu este observator, Romania este fondator al acestui DC. Asa am plecat pana cand increderea s-a rupt", a spus Mihnea Costoiu, fost ministru al Educatiei si Cercetarii.Potrivit acestuia, Romania nu va mai putea castiga "niciodata" statutul de membru fondator."A fost un efort constant din 2007 pana astazi pentru a ajunge cu proiectul in aceasta faza si printr-o neglijenta am ajuns sa pierdem contactul cu lumea stiintifica internationala. Chiar daca decidentii de la Bucuresti vor constientiza lovitura pe care Romania primit-o... Chiar daca vor constientiza si vor face pasii necesari, Romania nu va mai putea castiga niciodata statutul de fondator.Fondatori sunt astazi Ungaria si Cehia. Suntem cu cativa observatori, nici macar observatori nu am fost primiti, adica nici macar sa stam in spate, nu la masa ci undeva in camera, ca sa fiu plastic, nu am fost primiti. Nu suntem lasati nici macar in curtea casei, undeva pe strada si aflam din ziare, din comunicari publice ceea ce se intampla in interiorul discutiilor. Este o lovitura pentru noi, cei care am construit acest proiect, este o durere foarte mare", a afirmat Costoiu. l considera ca laserul are nevoie de finantare pentru mentenanta , pentru a sustine experimentele. Rectorul UPB a precizat ca Romania a fost prima tara din cele trei care a demarat proiectul in 2013, moment in care era "varful de lance"."2013 a insemnat momentul demararii proiectului. Prima tara care demara proiectul era Romania. (...) Noi am inceput dialogul pentru ELI Delivery Consortium, noi am inceput proiectul, noi am fost varful de lance la Comisie (n.r. Comisia Europeana) si asa mai departe. (...) In 2013 Romania era tara care incepuse prima proiectul din cadrul celor trei tari participante la proiectul european - vorbim de Ungaria si Cehia. Noi am lansat in 2013 deja constructia.Am avut onoarea in calitate de ministru sa inaugurez lucrarile alaturi de comisarul european pentru politica regionala Johannes Han, astazi comisar pentru buget, alaturi de toate fortele politice, pentru ca la vremea respectiva am facut un apel la toate fortele politice sa sprijine aceste proiect. Am invitat la inaugurarea santierului absolut toti participantii, in orice cota sa spun asa, la sprijinirea acestui proiect indiferent de culoarea politica pe care o aveau sau au avut-o la momentul respectiv", a afirmat rectorul UPB.Potrivit acestuia, negocierile privind demararea proiectului ELI au fost unele "extrem de complicate". Acesta mai afirma ca Laserul de la Magurele este in pericol de a se "prabusi". Fara recunoasterea activitatii laserului de catre comunitatea stiintifica si respectiv de catre Comisia Europeana pe baza recomandarii specialistilor. laserul se va prabusi. Laserul are o sansa cu ghilimele de rigoare sa se prabuseasca total pentru ca nu va mai putea primi finantare decat ceea ce va acorda Romania din bugetul propriu, ceea ce este absolut insignifiant", a spus rectorul Universitatii Politehnica.El a facut un apel catre universitati , institute de cercetare, dar si catre clasa politica sa "depuna un efort constant" pentru "a salva cel mai mare proiect stiintific din ultimii 50 de ani"."Fac un apel la toata lumea - universitati, institute de cercetari si, in special, la toata lumea politica romaneasca sa depuna un efort constant ca sa salvam cel mai mare proiect stiintific romanesc din ultimii 50 de ani. (...) Fara aceasta conlucrare, si nu este vorba despre un partid sau altul, de un ministru sau altul si, foarte important, Guvernul trebuie sa inteleaga ca trebuie sa isi trimita la masa acestor negocieri profesionisti in domeniu. (...) Credibilitatea am pierdut-o foarte repede si se castiga foarte greu", a mai aratat rectorul UPB.