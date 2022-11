Seattle – orașul de smarald, metropola în care s-a născut Starbucks, a devenit milionar Bill Gates și a fost înmormântat Bruce Lee REPORTAJ

Unde a agățat America harta în cui, pe partea de vest, în cel mai nordic oraș din SUA, poartă către Pacific, Asia și Alaska.

Seattle e orașul din filmul cu Meg Ryan și Tom Hanks, în care un puștiulică își dorește o soție pentru tatăl său văduv și o nouă mamă pentru el, așa că apelează la un post de radio local. Probabil, vă amintiți de Nopți albe în Seattle, o peliculă remarcabilă a anilor 1990, cu turnul Space Needle în fundal.

Despre Seattle americanii spun că este un oraș cu strălucitor. N-are faima hollywoodiană a Los Angelesului ori efervescența New Yorkului, dar are un farmec aparte. E un oraș fin, cu oameni stilați și multe povești de spus.

Orașul în care s-a născut Starbucks

În primul rând, aici s-a născut Starbucks-ul, acum 51 de ani, când trei studenți au fondat o companie care inițial vindea boabe de cafea și ulterior avea să devină cel mai cunoscut brand în domeniu din lume.

Tot în Seattle a apărut și constructorul de avioane Boeing, înființat de un imigrant austro-german. William Boeing a pus bazele companiei ce îi poartă numele în 1916.

Microsoft și Amazon au sediul la Seattle, dar numai Bill Gates e localnic. Jeff Bezos a venit cu bănuțul din Florida, deși e născut în New Mexico. Nordstrom, Expedia, Costco și T-Mobile au și ele buletin de Seattle. Cu mult înaintea lor, primul milionar din Seattle a fost un operator de gater pe nume Henry Yesler. Originar din Hagerstown, Maryland, Yesler a venit la Seattle și a construit ceea ce a devenit primul gater cu abur din țară, invenție care l-a umplut de bani.

Bruce Lee, înmormântat lângă fiul său

Aici își doarme somnul de veci Bruce Lee, idolul copilăriei celor din generația mea, răpus într-un nefericit accident în 1973, la 32 de ani. Bruce Lee și-a întâlnit viitoarea soție la Seattle unde și-a înființat primul studio de arte marțiale. E pelerinaj la mormântul lui și al fiului Brandon, în Capitol Hill.

În Seattle s-a ridicat și stilul muzical grunge, o subcultură a rockului, care a trimis pe marile scene ale lumii formații precum Nirvana, Alice in Chains sau Pearl Jam, toate cu certificatul de naștere aici. Răposații Kurt Cobain și Jimi Hendrix au fost și ei din Seattle.

Cam astea sunt Top 5 informații must-know despre Seattle, unde te întorci în timp cu nouă ore. Senzația de jet-lag poate persista câteva zile bune (se spune că recuperezi o oră pe zi), dar pentru o adaptare cât mai rapidă e bine să tragi de tine în prima zi cât poți de mult și să adormi cât mai târziu cu putință.

Are renumele unui oraș ploios

În ciuda faptului că are renumele celui mai înnorat oraș din SUA, unde plouă frecvent, vara sunt șanse mari să fii ferit de ploaie sau măcar dacă plouă să iasă rapid soarele. Cam din octombrie, până târziu în mai, lucrurile se schimbă, iar vremea mohorâtă face priză bună cu depresia, Seattle fiind pe lista orașelor cu cele mai multe sinucideri. Chiar și ploios, Seattle primește mai puține precipitații anuale decât New York, Houston, Boston și Atlanta.

Dacă ajungeți în oraș veți vedea însă că atmosfera e degajată, oamenii sunt faini și veseli, marea majoritatea albi și asiatici, tineri și non-conformiști (40% din populație are sub 30 de ani). Trafic e ca la americani, adică la greu în orele de vârf, dar transport public performant, tren-metrou, autobuz, troleu, monorail (știți, trenul acela pe sus) construit încă din 1962 când România se lupta cu colectivizarea, și așa mai departe. Se zice că e unul dintre cele mai sigure orașe dintr-o Americă care devine tot mai nebună, deși în inima lui, adică în downtown, își fac veacul destui eșuați cu tot bagajul vieții în spate, mirosind maxim a alcool și marijuana.

De la Twin Peaks la Lenin

Seattle are multe locuri frumoase, nu atât în downtown, cât în afara lui, sunt plaje, parcuri cu multă verdeață (logic din moment ce plouă des), orașul se cheamă și Esmerald City (Orașul de Smarald), o grămadă de podgorii (locul II în SUA la producția de vin după California), muzică multă, multă, multă, somonul e ca guvidul la Mangalia, Marea Salish, care dă în Pacific e oarecum calduță și plină de bărci și yahturi, golfuri cât vezi cu ochi, de unde focile ies leneșe la mal, cascade (Snoqualmie Falls e la 30 de minute de oraș – fanii Twin Peaks o știu sigur, pentru că în orășelul de lângă s-a filmat serialul) și o sumedenie de alte chestii care să alunge orice urmă de plictiseală.

Ca fapt divers, în Gas Works Park, loc în care se adună tinerii ca la picnic, e o ditamai statuia lui Lenin. Da, ați citit bine, Vladimir Ilici, părintele comunismului are statuie aici, care a fost devastate și vopsită în culorile Ucrainei la câteva zile după ce a fost invadată de Rusia.

Tensiuni în 2020

Seattle e recunoscut pentru spiritul său liber și greu de controlat, chiar acum doi ani având loc așa numitul episod Chaz (Capitol Hill Autonomous Zone) în care protestatari au ocupat o zonă de șase cvartale din apropierea centrului orașului, decretând-o zonă liberă. Au fost ciocniri grele între ocupanți și poliție, dar mai multe săptămâni zona a aparținut primilor, care au create acolo o atmosferă asemănătoare unui festival, cu lecturi de poezie, muzică și seri de filme. În cele din urmă Poliția s-a încordat și i-a trimis pe rebeli acasă, însă episodul a durat aproape două luni și a intrat în manualele de istorie modernă a Americii.

E bine organizat turistic

Din punct de vedere turistic, Seattle e foarte bine organizat. Există tren-metrou de la aeroport, care în 35 de minute ajunge în downtown, trecând chiar pe lângă modernul stadion Lumen Field, unde joacă Seattle Seahawks (fotbal american) ori Seattle Sounders (soccer). Străzile sunt foarte bine marcate cu indicatoare turistice, astfel încât e extrem de simplu ca odată ajuns în downtown să poți vizita celebra piață Pike Place Market, cea mai veche piață din SUA, ori să cobori colina către waterfront, faleza modernă a orașului, unde se află și celebra roată asemenea celei din Londra.

Pentru a vizita Seattle au nevoie de cel puțin câteva zile, iar dacă vreți să vedeți și împrejurimile s-ar putea să nu fie de ajuns nici două săptămâni. Întrucât costul vieții este ridicat și prețurile sunt destul de piperate, o noapte de cazare decentă, spre exemplu, sub 200 de dolari fiind greu de găsit. Trebuie ținut cont că, la fel ca orice oraș american, distanțele sunt mari între cartiere sau obiective turistice, exceptându-le pe cele din downtown. Nici biletele de avion dinspre România nu sunt chiar ieftine, dar cu puțin noroc și o perioadă promoțională, se poate ajunge și cu 700 de euro în Seattle.

Zece lucruri inedite despre Seattle

• Seattle este cel mai mare oraș din regiunea numită Pacific Northwest a SUA și se găsește în partea de nord-vest a statului Washington, între Puget Sound și Lake Washington, la aproximativ 174 km (108 mile) de granița canadiano-americană.

• Primul boom de creștere economică din Seattle a fost construit pe industria lemnului. Dezvoltatorii au transformat pădurea din copaci mai vechi de 1.000 de ani în bușteni pe care îi vindeau la San Francisco.

• Goana aurului a fost cea mai înfloritoare perioadă din Seattle după descoperirea aurului în regiunea canadiană Klondike în 1896. Seattle s-a impus ca punct de plecare pentru transportul către Alaska și câmpurile de aur ale Yukonului.

• Seattle a fost primul mare oraș american care a avut primar. Bertha Knight Landes a deținut funcția între 1926 și 1928 și s-a remarcat pentru că a luat o poziție dură împotriva corupției. De exemplu, l-a concediat pe șeful poliției, pentru început. De atunci nu a mai fost o altă femeie primar în oraș.

• Orașul are 18 parcuri și grădini importante răspândite prin tot Seattle-ul iar cele mai multe dintre ele oferă și alte atracții decât simpla plimbare prin natură.

• The Space Needle are o punte de observație la 160 m înălțime și un restaurant rotitor la 150 m. De aici vederea este atât de largă încât se pot vedea nu numai cartierele orașului dar și împrejurimile: Muntele Rainier, Muntele Baker, Elliot Bay și altele. Structura, care a fost construită în doar 400 de zile, poate rezista la vânturi de până la 200 km/h dar și la un cutremur cu magnitudinea de 9,1 (mai multe despre asta mai târziu), datorită parțial fundației sale, care se extinde mult sub pământ.

• Întregul cartier central de afaceri a ars în 1889, în ceea ce este astăzi cunoscut sub numele de Marele Foc din Seattle. A început de la un lemnar care a manipulat greșit adezivul fierbinte și a dus la transformarea a 116 acri în cenușă. Locuitorii au decis să reconstruiască orașul deasupra molozului, în loc să se se mute, ridicând străzi peste centrul ars, iar la viitoarele clădiri au folosit cărămidă și oțel în loc de lemn (mișcare inteligentă). Se spune că există un misterios tur subteran care îi duce pe vizitatori de-a lungul trotuarelor și vitrinelor magazinelor care existau înainte de Marele Foc.

• Seattlites, cum sunt numiți localnici, formează o comunitate foarte cultă. Aproximativ 80% dintre adulți dețin carduri ale Bibliotecii Publice din Seattle.

• Orașul are cea mai mare populație aparținătoare de bărci de casă, o mulțime de oameni fiind dispuși să plătească sume mari pentru a avea propria barcă.

• Seattle City Light - o utilitate publică care alimentează 90% din Seattle prin hidroelectricitate - are o amprentă zero de carbon. Întregul oraș s-a angajat să devină neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2050.

