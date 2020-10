Cum a ajuns Partidul Ecologist Roman sa adune politicieni de mana a doua, inlaturati de alte partide: Marian Vanghelie, Serban Nicolae si Catalin Radulescu

Danut Pop

Conferinta de presa PER, PNTCD, PSD

Antonie Solomon si Lia Olguta Vasilescu

Serban Nicolae

Marian Vanghelie

Marcel Pavel

Ecologistii condusi de Danut Pop au obtinut rezultate foarte slabe la alegerile din ultimii ani. Partidul, situat sub marja de eroare, in jurul procentului de 1%, va aduna pentru alegerile parlamentare numele cu notorietate care nu au prins loc pe listele parlamentare.Partidul Ecologist Roman a fost infiintat pe 16 ianuarie 1990, sub conducerea lui Adrian Manolache. Acesta s-a retras din conducere la 20 aprilie 1990, cand Conferinta Nationala a partidului l-a ales ca presedinte pe Otto Ernest Weber. PER a participat la alegerile legislative din mai 1990, obtinand 1,69% din voturi pentru Adunarea Deputatilor si 1,38% din voturile pentru Senat , adunant opt mandate la Camera Deputatilor si unul la Senat.La data de 26 noiembrie 1991, PER a participat la fondarea Conventiei Democrate Romane, alaturi de PNTCD PNL , PSDR, PAC, UDMR si de formatiunile civile din Forumul Democratic Antitotalitar din Romania (FDAR). Participand pe liste comune cu ceilalti membri ai aliantei, PER a obtinut, la alegerile parlamentare din 27 septembrie 1992, patru mandate pentru Camera Deputatilor.La alegerile legislative din 3 noiembrie 1996, PER a participat din nou pe listele CDR, obtinand doua mandate de deputat si trei de senator. In august 2000, cand CDR s-a reorganizat, PER a iesit din alianta, incercand coagularea unui pol ecologist in jurul sau.Polul Ecologist nu a reusit sa treaca pragul electoral la alegerile legislative din 26 noiembrie 2000, cand a obtinut doar 0,93 % din voturile pentru Camera Deputatilor si 0,99 % din cele pentru Senat. Acest esec a determinat formarea unui Comitet de Initiativa pentru reorganizarea partidului. A fost suspendat intregul Birou Executiv, in frunte cu Otto Weber si a fost creat un Comitet pentru organizarea unui Congres Extraordinar.La 1 septembrie 2001 s-a ales o noua conducere cu Cornel Protopopescu presedinte.De asemenea, Congresul a stabilit strategia partidului pentru urmatoarea perioada, in sensul crearii unui singur partid ecologist in Romania, prin fuziunea partidelor existente.Urmatorul presedinte a fost Petru Lificiu , care a fost demis de la conducerea partidul, din cauza incapacitatii sale de a organiza PER in vederea alegerilor europarlametare din 2007.Danut Pop a ocupat pozitia de presedinte interimar pana la congresul din februarie 2008, cand a fost validat presedintele partidului. El a indeplinit aceasta functie pana la data de 7 aprilie 2008, cand l-a delegat pe Cristian Jura in functia de presedinte al Partidului Ecologist Roman. Insa, Cristian Jura a demisionat din toate functiile sale si din PER trei luni mai tarziu, in iunie 2008. La alegerile locale din acelasi an, PER a obtinut 3 posturi de primari (in judetele Botosani, Covasna si Constanta) si 180 de consilieri locali.Danut Pop a ramas presedintele partidului pana in prezent.Filialele judetene ale PD-L si Partidului Uniunea Ecologista din Romania (PUER) au facut public in noiembrie 2009 un protocol de colaborare pentru sustinerea si de catre ecologisti a candidatului independent Traian Basescu , pentru alegerile prezidentiale.Potrivit presedintelui PUER de la acea vreme, Cornel Protopopescu, decizia semnarii protocolului a fost luata "ca urmare a hotararii Biroului Politic Central, in baza a ceea ce se intimpla pe scena politica a tarii", iar prin acest protocol, "membrii PUER vor sustine in mod neconditionat candidatura domnului Traian Basescu pentru alegerile prezidentiale si il vor sprijini pentru obtinerea scorului electoral majoritar la aceste alegeri."In 2018, Danut Pop, presedintele Partidului Ecologist Roman, si Radu Cristescu (fost lider, vicepresedinte al PMP), fondatorul miscarii Alternativa, au anuntat intrarea a 25 de organizatii PMP din diaspora in cadrul PER. Intreaga formatiune fondata de Radu Cristescu, Alternativa, a fuzionat cu PER, in urma acestei miscari politice Radu Cristescu devenind prim-vicepresedinte al PER.Radu-Mihai Cristescu a devenit secretar de stat la Ministerul Energiei in 2019, dupa o decizie semnata de premierul Viorica Dancila Cristescu este un personaj controversat, fost lider al PMP si fost presedinte al Agentiei Domeniului Statului, functie din care a fost demis deoarece ar fi sustinut ilegal interesele familiei Voiculescu. La doar o zi de la numirea in noua functie, Cristescu l-a atacat dur pe Traian Basescu, fostul sau sef pe linie politica.Radu Cristescu si alti membri din conducerea Agentiei Domeniilor Statului au fost acuzati ca ar fi adus institutiei un prejudiciu de zeci de milioane de euro. ADS ar fi scazut nejustificat, aproape la jumatate, redeventa pentru terenurile concesionate catre firma Grivco in judetul Giurgiu, detinuta de Dan Voiculescu si ar fi protejat interesele omului de afaceri Stefan Poenaru, in detrimentul holdingului A&S International 2000, intr-un conflict pentru unele terenuri concesionate in Insula Ialomitei.Liviu Dragnea a anuntat in martie 2019 ca PNTCD si Partidul Ecologist Roman sustin PSD la europarlamentare."In aceste zile am avut mai multe discutii cu presedintele PNTCD si presedintele PER care au decis ca, in conditiile in care au strans peste 200.000 de semnaturi fiecare partid, respectiv 263.000 de semnaturi PER, 209.000 semnaturi PNTCD, sa nu depuna liste, pentru a sustine la alegerile europarlamentare PSD", a afirmat Dragnea.Primarul ales al Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat la jumatatea lunii octombrie ca PSD face alianta cu Partidul Ecologist Roman (PER), iar Antonie Solomon devine vicepresedinte al Consiliului Judetean Craiova."Din nou, eu si Antonie Solomon vom promova proiecte comune pentru Craiova, dupa ce, azi, PSD a semnat un protocol de colaborate cu PER. Cu ocazia conferintei de presa, cred ca am pus capat si zvonurilor desuete care au tot circulat prin campanie : nu voi fi pe lista de parlamentari a PSD, deci raman urmatorii patru ani primar, Antonie Solomon nu ramane viceprimar si nici nu candideaza la parlamentare de la PSD sau PER, ci devine vicepresedinte al Consiliului Judetean. Cu siguranta, insa, ne veti vedea impreuna prin cartiere si ne vom sustine reciproc proiectele. Prin aceasta colaborare vrem doar sa castige Craiova!", a scris Lia Olguta Vasilescu pe Facebook Antonie Solomon a candidat la alegerile locale pentru Primaria Craiova din partea PER, obtinand locul al treilea.In iunie 2020, Inalta Curte a decis reabilitarea fostului primar al Craiovei, Antonie Solomon, condamnat la 3 ani de inchisoare dupa ce a primit mita 50.000 de euro de la omul de afaceri din Pitesti Cornel Penescu . Decizia Inaltei Curti nu este definitiva.Un politician care in ultimii 15 ani a schimbat pe rand mai multe partide: PSD, PDL UNPR si PP-DD, Solomon a fost arestat din fotoliul de primar al Craiovei, in 2010, si incarcerat din fotoliul de senator in Parlamentul Romaniei, in 2013.Fostul edil a fost implicat in doua dosare de coruptie, intr-unul din acestea a fost condamnat pentru mita, iar in cel de-al doilea judecatorii au schimbat incadrarea acuzatiilor, din abuz in serviciu (fapta mai grava) in neglijenta in serviciu, si au constatat ca faptele s-au prescris.Antonie Solomon s-a eliberat conditionat din penitenciarul Pelendava in seara zilei de 10 decembrie 2014. Executase aproape 21 de luni de inchisoare, 775 de zile.Catalin Radulescu, Serban Nicolae si Liviu Plesoianu, exclusi de pe listele PSD, au devenit peste noapte ecologisti. Astfel, Radulescu va deschide lista PER la Camera Deputatilor Arges, Liviu Plesoianu va deschide lista pentru Camera Deputatilor din Bucuresti, in tandem cu Serban Nicolae care este primul pe lista PER la Senat.De asemenea, fostul edil al Sectorului 5, Marian Vanghelie, vizeaza un mandat de deputat, ca membru al Partidului Ecologist Roman, filiala Calarasi, potrivit unei decizii a instantelor locale.Vanghelie deschide lista de candidati, care fusese contestata in Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana, insa instanta a anulat decizia, potrivit portalului instantelor de judecata.Marian Vanghelie este judecat de Tribunalul Bucuresti intr-un dosar pentru luare de mita si abuz in serviciu, fapte pe care le-ar fi comis cand era primar al Sectorului 5. Procesul este pe rolul instantei de cinci ani.Cantaretii Sanda Ladosi si Marcel Pavel vor candida pe listele Partidului Ecologist la alegerile parlamentare din 6 decembrie, in Mures. Lista PER pentru Camera Deputatilor va fi deschisa de Bogdan Stanoevici , iar pe locul 2 se afla Marcel Pavel. Lista pentru Senat va fi deschisa de Sanda Ladosi, potrivit publicatiei Mures.ro.