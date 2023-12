Studenţii din Serbia au blocat străzile din Belgrad. Tinerii acuză că alegerile parlamentare au fost fraudate

Câteva zeci de studenţi sârbi s-au adunat vineri, 29 decembrie, în centrul Belgradului pentru a bloca o intersecţie din capitală, protestând față de ceea ce ei consideră a fi fraudă la alegerile parlamentare din 17 decembrie, câştigate de dreapta naţionalistă a preşedintelui Aleksandar Vucic.

Studenţii, conduşi de mişcarea Borba (Lupta), care a cerut blocarea străzilor din capitală timp de 24 de ore, cer anularea rezultatelor alegerilor şi organizarea unui nou scrutin.

Opoziţia a contestat rezultatele alegerilor, principala coaliţie de opoziţie, "Serbia împotriva Violenţei", susţinând că alegătorilor sârbi din Bosnia vecină li s-a permis să voteze ilegal în capitală.

Students in Belgrade have begun to block the capital in a peaceful demonstration against gross election fraud. Vucic's Serbia has become a dictatorship. pic.twitter.com/hNCv1meWB5