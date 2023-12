Ministrul român care l-a cunoscut pe Lavrov: ”Un satelit legat de fire imaginare, dar foarte puternice, de Putin”

Mihai Răzvan Ungureanu, fost ministru a Afacerilor Externe, spune că l-a cunoscut pe ministrul de Externe al Federaţiei Ruse, Serghei Lavrov, drept „un om cu vastă experienţă diplomatică şi foarte cult”, el spunând că diferenţa între cum se prezenta Lavrov atunci şi cum se prezintă acum este foarte mare. „Astăzi, privind de la distanţă ce se întâmplă în Federaţia Rusă, îl văd mai curând ca un satelit legat de fire imaginare, dar foarte puternice, de Putin”, spune Ungureanu.

Ungureanu a afirmat sâmbătă, la Prima TV, că în urmă cu peste un deceniu, înainte de ocuparea Crimeei, „Rusia părea, măcar la nivel discursiv, părea dispusă să joace în calitate de stat european deplin partitura de prosperitate, de pace pe care le subvenţionau şi Uniunea Europeană, şi Alianţa Nod-Atlantică, şi toate statele membre în general, plus partenerii transatlantici”.

Ungureanu spune că l-a cunoscut „chiar foarte bine” pe ministrul de Externe al Federaţiei Ruse, Serghei Lavrov.

„Ca ministru de Externe am avut o relaţie foarte bună cu cel care şi astăzi este ministru de Externe la Moscova, e vorba de Serghei Lavrov. (...) Diferenţa este foarte mare! Astăzi privind de la distanţă ce se întâmplă în Federaţia Rusă, îl văd mai curând ca un satelit legat de fire imaginare, dar foarte puternice, de Putin. Pe vremea când eram ministru de Externe, părea autonom, un om cu vastă experienţă diplomatică şi foarte cult, cu care am putut să discut lucruri pe care alţii nu le putuseră discuta înainte. Printre ele, temele cele mai sensibile ale mandatului de ministru de Externe. În plus, în anii aceia – 2005-2006-2007 – şi România, dar şi Federaţia Rusă făceau reciproc gesturi de bunăvoinţă. Am fost împreună cu preşedintele de atunci, Traian Băsescu în câteva rânduri la Moscova. Discuţiile pe care le-a avut, la care am asistat, alături de omologul meu Serghei Lavrov, între Traian Băsescu şi Vladimir Putin au fost spectaculoase, nu s-au mai repetat pentru că nu a mai fost cum”; a afirmat Mihai Răzvan Ungureanu sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima Tv.

Ads

Acesta a explicat că „nu erau chestiuni care să nu poată fi aduse în discuţie”.

Ungureanu a mărturisit că în acea perioadă şefii celor două state au discutat inclusiv despre tezaurul României, aflat în Rusia: „În ciuda memoriei false a unora care nu au asistat la aceste discuţii dar se pronunţă asupra lor, paşii spre o înţelegere compromis, pentru că asta înseamnă, de fapt, diplomaţia, păreau să poată fi făcuţi”.

Fostul ministru român de Externe spune că „prima revelaţie” în ceea ce priveşte Rusia a fost în anul 2014, când aceasta a ocupat Crimeea, el remarcând că „unii şi-au astupat şi mai bine urechile şi au considerat că e doar un episod trecător” în relaţiile dintre Moscova şi Kiev.

Întrebat cum vede finalul războiului pornit de Rusia în Ucraina, Ungureanu a răspuns: „E greu de spus”.

„În urma agresiunii Federaţiei Ruse asupra Ucrainei au fost depăşite toate liniile roşii în spatele cărora încă mai putea fi imaginabil, sau, dacă vreţi, posibil, compromisul. Pacea e un proiect amplu şi costisitor. Războiul e mai uşor de dus”, adaugă fostul ministru.

Ads