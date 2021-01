Conditii de regina pentru Simona Halep in Australia, unde este caratinata cu viitorul sot. Piscina interioara si alte facilitati

Romanca este cazata intr-un resort de lux, in Adelaide. Ea va sta aici 14 zile, atat cat va dura carantina din cauza pandemiei de COVID - 19.Hotelul unde Simona Halep are 91 de apartamente. Cel mai mic pret pentru o camera este 200 de dolari australieni (in jur de 600 de lei), iar cel mai scump apartament este la 500 de dolari australieni (aproximativ 1500 de lei).Sursa foto: https://majesticmsuites.com.au/Fiecare camera dispune de sala de forta si de piscina interioara.Conform regulilor de carantina, Simona Halep va putea sa paraseasa hotelul timp de 5 ore pe zi, doar pentru antrenamente.Sursa foto: https://majesticmsuites.com.au/Australlian Open va incepe in luna februarie, iar tenismena din Romania va fi a doua favorita dupa Ashleigh Barty Sursa foto: https://majesticmsuites.com.au/CITESTE SI: