Totul despre situația incendiilor din Grecia. Zonele cele mai afectate de flăcări și unde se fac evacuări VIDEO

Forțele Departamentului de Pompieri din Agios, Corfu, Karystos, Rhodos și Illiki au luptat cu flăcările în noaptea de 23-14 iulie.

Ieri, după cum a anunțat Serviciul de Pompieri, au fost 64 de noi incendii forestiere, pompierii din toată țara gestionând un total de 82 de incendii.

Situația incendiilor din Rodos

La Rodos, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Pompieri, Yiannis Artopioos, a declarat pentru APE-MPE că „frontul s-a deplasat spre est, spre Malona și Massari, fără să amenințe așezările deocamdată”.

Sute de pompieri și voluntari sunt în prima linie și au rămas acolo toată noaptea.

Din cauza incendiilor, unitatea municipală Rhodos de Sud a fost declarată în stare de urgență.

Incendii mari în Corfu

Pompierii fac eforturi pentru a opri frontul incendiului izbucnit ieri după-amiază, cu diferite focare, în zona Perithia din nordul Corfu.

În miezul nopții, așezările Santa, Megoula, Porta, Palea Perithia, Sinies, Viglatouri, Nisaki, Rou, Katavolo, Kentroma, Tritsi, Kokkokylas, Sarakiniatika, Plagia, Kalami, Vlahatika și Kavalleraina au fost evacuate, în urma mesajelor prin 112 care au fost transmise locuitorilor acestora.

Totodată, a avut loc o operațiune de evacuare a oamenilor de pe plaja Nisaki din Corfu. Sub grija secretariatului general al Protecției Civile, persoanele eliberate au fost cazate într-o clădire a administrației Portului Corfu.

🚨🇬🇷 The Greek island of Corfu continues to burn. local people on the island are trying to put out the fire on their own. very dangerous.#Ροδος #φωτιά #Rhodes #Φωτιες #Greece #Ροδοςπυρκαγια #Πυρκαγια #κερκυρα pic.twitter.com/BoG15SroD8