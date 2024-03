Președinta Slovaciei își critică vehement șeful diplomației după ce acesta s-a întâlnit cu Serghei Lavrov în Turcia

Ministrului slovac de Externe Juraj Blanar şi-a atras critici severe din partea preşedintei ţării Zuzana Caputova după ce în acest weekend s-a întâlnit cu omologul său rus Serghei Lavrov în Turcia, relatează duminică dpa.

"Întâlnirea dintre miniştrii slovac şi rus nu ne-a adus mai aproape de o pace justă în Ucraina, pe care Rusia a invadat-o în mod ilegal şi nejustificat", a reacţionat Zuzana Caputova într-o postare pe X (ex-Twitter).

"Cea mai rapidă cale spre pace trece pe la (preşedintele rus) Vladimir Putin, care trebuie să ordone trupelor sale să se retragă din Ucraina, dar nu prin a-i da speranţe în victoria sa şi în acceptarea lui", a afirmat preşedinta slovacă. Zuzana Caputova este comandantul suprem al armatei slovace, pe lângă rolul ceremonial de şef al statului.

