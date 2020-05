Meteo: Weekend cu ploi in aproape toata tara

Ziare.

Pentruvremea se anunta racoroasa si vor fi averse, mai putin in Banat si Crisana. In privinta temperaturilor, acestea vor ajunge la maxime de 20 grade in Moldova, Dobrogea si Banat, 21 in Oltenia, 17 in Maramures, 19 in Crisana si Transilvania si 21 in Muntenia.In Capitala se anunta destul de frig, vor fi 17 de grade.13 grade18 grade18 grade13 grade16 grade16 grade18 grade16 grade17 grade19 grade18 grade17 grade19 grade19 grade19 grade20 grade16 gradeva ploua in Moldova, Muntenia si Dobrogea. Meteorologii anunta maxime de 21 grade in Moldova, 20 in Maramures, 22 in Crisana, Muntenia si Transilvania, 23 in Banat si Oltenia si 19 in Dobrogea.In Capitala se opresc aversele si vor fi 20 de grade.16 grade21 grade17 grade17 grade18 grade18 grade20 grade18 grade17 grade20 grade21 grade20 grade21 grade21 grade22 grade20 grade19 gradeva ploua iar in toata tara. Mercurul din termometre va ajunge la maxime de 23 grade in Moldova si Dobrogea, 15 in Maramures, 19 in Crisana si Oltenia, 20 in Banat, 17 in Transilvania, 24 in Muntenia.Si in Capitala va ploua si vor fi 19 de grade.13 grade18 grade19 grade19 grade16 grade15 grade18 grade14 grade17 grade21 grade19 grade18 grade19 grade19 grade19 grade19 grade14 gradeA.G.