VIDEO Catastrofa rutiera din Apuseni ascunsa de comunisti. Autobuzul mortii, prabusit intr-o prapastie de peste 100 de metri

Un autobuz de transport calatori s-a rasturnat intr-o prapastie de la marginea drumului si a provocat decesul a 14 persoane. Toti erau locuitori din satele de pe Ariesul Mic care se intorceau acasa, unii de la munca, altii de la oras. Alte 10 persoane au fost ranite, unele foarte grav altele mai usor, in functie de norocul avut la momentul prabusirii autobuzului in prapastia dintre drum si Aries.Au murit pe loc 11 oameni, iar trei s-au stins la cateva ore sau zile diferenta, din cauza ranilor ingrozitoare suferite. Potrivit ziarului Unirea , in arhivele "civile" ale judetului Alba, in raportarile institutiilor din Campeni sau ale comunelor din jur catre judet nu se afla nicio mentiune cu privire la acest tragic eveniment. Nici in arhivele Partidului Comunist Roman de la acea data, raportarile tovarasilor din Alba catre Nicolae Ceausescu , catre CC al PCR, nu s-a gasit nicio mentiune despre evenimentul in urma caruia au pierit 14 oameni. Comunistii din Alba au tinut totul secret, nu s-a scris absolut nimic nici in ziarul judetean de partid. Ceausescu nu trebuia sa afle ca intr-o tara pe care o credea perfecta se poate intampla o asemenea tragedie.Imagini video din zona accidentului rutier produs in urma cu 33 de aniLa locul tragediei, pe panta care urca dinspre barajul Mihoiesti spre Vidra a fost ridicat un monument funerar, majestuos, din marmura alba. In imediata vecinatate, monumentului alb se afla o cruce de fier, care ne spune si un nume: B. G., 5 octombrie 1974 - 26 august 1987. Este vorba despre cea mai tanara victima a accidentului, un baiat care nu implinise 13 ani. Monumentul funerar din marmura a fost ridicat in memoria acestuia, la circa un an de la accident. Tot in apropiere se afla o alta cruce, de fier, inalta de circa 5 metri, de bratele careia atarna sau sunt fixate prin sudura, deasupra, alte 10 cruci mai mici, tot din fier. O cruce mare plus inca 10 mici egal 11 cruci, pentru 11 morti in acel loc in accidentul din 26 august 1987.Crucile de fier de la locul catastrofei. Foto: captura video Youtube/ ZCei mai multi calatori din autobuzul A-8 Roman Diesel, apartinand autobazei Campeni si adus doar de cateva zile de la Bucuresti , erau navetisti iesiti din schimbul intai, de la cariera din Dealul Piciorului sau de la Uzina de Preparare a Cuprului de la Rosia Poieni. Desi, de obicei, autobuzele cu navetisti faceau curse complete din Dealul Piciorului - Rosia Poieni, prin Musca-Campeni-Vidra - Avram Iancu , pana la Tarsa, in ziua respectiva, navetistii au fost nevoiti sa schimbe mijlocul de transport in Campeni, urcandu-se in "autobuzul mortii". Unii au coborat in doua statii anterioare, Mihoesti si Burzonesti. Altii au calatorit pana la capat, spre moarte. Cel mai mic calator, baiatul de 12 ani si 10 luni, din alt judet, calatorea insotit de bunica sa din Avram Iancu. El a murit in urma unei hemoragii interne masive.Bunica sa a supravietuit atunci tragediei. Majoritatea calatorilor erau de 17-18 ani si 30-40 de ani. Martorii supravietuitori au spus ulterior ca li s-a parut ca soferului i s-a facut brusc rau, a intepenit cu mainile pe volan si nu a mai redresat directia in curba. Autobuzul a rupt balustrada de metal de la marginea soselei, a intrat intr-un stalp de electricitate, dupa care s-a prabusit in prapastia de 100 de metri. Mortii au fost dusi la morga cu o duba de transport muncitori. O parte dintre raniti au fost transportati la spital cu un alt autobuz de calatori care venea in spatele celui prabusit in prapastie.Soseaua, in zona accidentului. Soferul a scapat autobuzul in prapastia din partea dreapta, in zona curbei spre stangaSoferul autobuzului s-a ales cu rani foarte grave, multiple fracturi. A fost transferat din spitalul de la Alba Iulia, la Cluj-Napoca, atat pentru tratament, dar si pentru a scapa de atitudinea ostila a unora dintre apartinatorii celor decedati in accident. Ca sa ingroape toti mortii, au venit aprope toti preotii de pe toata Valea Ariesului Mic. Intr-o singura zi au fost inmormantati toti, dupa ce de la morga au fost returnati rapid, a doua zi, pentru ca sa poata fi si privegheati doua seri, conform traditiei.Cercetarile Militiei s-au concentrat pe eroarea umana a soferului, dar, pana la final, nu s-a putut dovedi o vinovatie certa a acestuia. Acesta a invocat faptul ca autobuzul ar fi avut o problema tehnica care a determinat blocarea directiei si prabusirea in prapastie.