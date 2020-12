Povestea unei eroine de la Timisoara, spusa de Dominic Fritz, la 31 de ani de la Revolutie: "Victima se numea Edita Reiter"

In discursul festiv, primarul Timisoarei, Dominic Fritz s-a declarat "extrem de onorat" sa fie gazda evenimentului.Dominic Frtiz a mai aratat ca in anii petrecuti la Timisoara si-a dorit sa descopere povestile timisorenilor despre Revolutie. Asa a aflat povestea dramatica a Editei Reiter, omorata la Revolutia din Decembrie 1989. Iata povestea Editei, spusa de Dominic Fritz:"Timisoara acelor zile este un puzzle format din toate aceste istorii personale, iar una dintre ele o sa o impartasesc, azi.Femei si barbati care au luat un mic dejun, s-au imbracat, si-au imbratisat copiii, si-au privit parintii si au plecat de acasa sa moara. Unul dintre acesti oameni este Edita Reiter. Povestea Editei a rezistat timpului pentru ca moartea ei a marcat pe altcineva, pe viata.Era 19 decembrie 1989 si, cu o zi mai devreme, Geta implinise 35 de ani. Voia sa mearga la niste prieteni care, in mod ingrijorator, nu aparusera la mica serbare de ziua ei. Langa Spitalul Judetean o Dacie opri brusc langa Geta si a lasat in drum trupul fara insulfletire al unei fete. O fata mignona in jeansi rosii, Geta inca-i mai vede si azi.Singura pe strada, se apropie de corpul inert si rece si-i zari fata tanara, relaxata. Stia ce se intampla in acele zile in oras, stia ca are legatura cu revolutia. A apucat sa-i scoata buletinul din haina si sa-i verifice numele si adresa, inainte ca, tot de nicaieri, sa apara o salvare, in care doi brancardieri sa incarce trupul femeii.In ziua urmatoare, Geta a reusit sa ajunga in Iozefin, unde statea femeia, si a vorbit cu o vecina. Victima se numea Edita Reiter, lucra la Institutul de Sudura si Incercare a Materialelor, plecase sa-i ia medicamente mamei sale in varsta si nu s-a mai intors. Se pare ca, in incercarea de a speria muncitorii de la ELBA pe cale de a participa la revolutie, s-a deschis focul dinspre un transportor amfibiu blindat si au fost impuscate mortal Edita si inca o femeie.Geta a mers apoi in centrul orasului. Furia si tristetea ii alungasera frica. I se parea nedrept ca un om atat de tanar si-a pierdut viata.31 de ani mai tarziu, considera ca schimbarea s-ar fi putut produce fara victime si ca acea femeie avea dreptul sa traiasca. I se strange inima cand se gandeste la toate lucrurile bune ce i s-ar fi putut intampla ei si celorlalti care au fost ucisi.An de an, in 18 decembrie, tot ce poate face e sa aprinda acasa o lumanare in memoria fetei in jeansi rosii. Din 1989 nu-si mai sarbatoreste ziua de nastere, imi spune Geta: "Ziua mea e in fiecare zi, pentru ca traiesc".La fel va spun si eu azi: Ziua Revolutiei in Timisoara este in fiecare zi, pentru ca in fiecare zi avem datoria sa ne traim vietile in libertate, adevar, demnitate, solidaritate si aspiratia la o viata la buna, azi si pentru totdeauna. Si acesta este mesajul viu al Revolutiei.