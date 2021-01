Dezastrul din spitalele romanesti. Cate cladiri in care functioneaza unitatile sanitare nu au autorizatie de securitate la incendiu

Ce arata autorizatia de securitate la incendiu

Ce presupune obtinerea documentelor

Dintre aceste imobile, peste 180 nu au nici avizul de securitate la incendiu, care presupune un plan privind respectarea masurilor de prevenire."Din punctul de vedere al avizarii-autorizarii privind securitatea la incendiu a unitatilor sanitare, la data de 16.11.2020, la nivel national, functionau 1.392 de cladiri ale unitatilor sanitare si private, cu paturi. Din totalul acestora, 310 detin autorizatia de securitate la incendiu, iar 52 sunt autorizate partial. Totodata, 728 dintre cladirile unitatilor sanitare nu necesita obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu. De asemenea, dintre cladirile care nu detin autorizatie (302), pentru 120 cladiri au fost eliberate avize de securitate la incendiu", se arata in raportul citat.Conform normelor legale, autorizatia de securitate la incendiu certifica faptul ca o constructie respecta prevederile reglementarilor tehnice de proiectare. Acest document confera persoanelor fizice sau juridice, detinatoare ale constructiilor, instalatiilor si ale altor amenajari, dreptul de a le edifica, de a le pune in functiune si de a le exploata din punctul de vedere al indeplinirii cerintei de securitate la incendiu.Autorizatia trebuie solicitata dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor si inainte de darea in functiune a cladirii.Detinatorii cladirilor au obligatia de a obtine avizul si autorizatia de siguranta la incendiu.Eliberarea acestor documente este necesara atat pentru constructiile existente, atunci cand se schimba functiunile unui spatiu si/sau se executa lucrari de modificare, cat si pentru constructiile noi. Pentru unitatile sanitare, aceasta obligatie a fost instituita incepand cu anul 1992. Pavilionul 5 al Institutului National de Boli Infectioase Matei Bals , unde vineri dimineata a izbucnit incendiul in care cinci pacienti au murit, detine aviz de securitate la incendiu fara a avea autorizatia de securitate la incendiu, a transmis, vineri, Departamentul pentru Situatii de Urgenta.Ultimele controale la cladirea care are parter, subsol, trei etaje si mansarda au fost facute de pompieri in lunile martie si noiembrie ale anului trecut.