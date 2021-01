Amenzi rusinoase pentru medicul de garda si asistenta de la Spitalul Corabia, unde un batran a fost filmat cum cere ajutor

"Am vazut si eu imaginile de la Spitalul Orasenesc din Corabia si am cerut aseara trimiterea de indata a unei echipe de control la fata locului pentru a stabili ce s-a intamplat cu exactitate. Verificarea echipei de control a DSP s-a incheiat astazi dimineata la orele 02,00 si a fost inaintata Corpului de Control al ministrului Sanatatii", a scris Voiculescu, pe Facebook Potrivit ministrului, medicul de garda a primit amenda contraventionala in valoare depentru "refuzul acordarii asistentei medicale de urgenta unui pacient de catre un medic din cadrul UPU sau CPU", asistenta medicala -pentru "nerespectarea precautiunilor universale si a protocoalelor de lucru de catre personalul medical si auxiliar", iar unitatea sanitara a fost sanctionata cu avertisment.Vlad Voiculescu a informat, totodata, ca s-a dat termen imediat pentru discutarea cazului in Comisia de etica a unitatii sanitare si luarea masurilor care se impun si s-a dispus refacerea si insusirea protocoalelor de lucru cu intreg personalul.