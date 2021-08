Asociația Accept acuză Primăria București că boicotează Marșul Pride din Capitală. Protest în fața municipalității VIDEO

Reacția Primăriei

Răspunsul integral al primăriei

Reprezentanții Primăriei București au negat acuzațiile, susținând că este vorba despre două evenimente care s-ar suprapune.Un protest a avut loc vineri, 6 august, în fața sediului Primăriei Capitalei.”Homofobie la primărie”, au scandat participanții.”Suntem astăzi aici pentru că PMB a refuzat ieri să încheie un protocol cu Asociația Accept pentru Marșul Bucharest Pride.Asociația organizează Bucharest Pride din 2005 și nu am avut până acum o situație similarăFaptul că Primăria decide să ofere acces bucureștenilor într-un spațiu public nu înseamnă că organizează un eveniment public.Mesajul PMB este unul discriminatoriu și homofob.Sâmbătă, 14 august, la ora 17:00, ne adunăm în Piata Victoriei. Marșul pietonal va avea loc între 18 și 19”, a spus în cadrul manifestației Teodora Ion-Rotaru, coordonatoarea de programe a Asociației Accept.A vorbit și Florin Buhuceanu, președintele asociației, care a transmis că marșul se va ține în continuare.”Reprezentanții PMB au invocat securitatea participantilor.Nu pot securiza Calea Victoriei, un bulevard deja securizat. Acolo nu se desfășoară două adunări publice în același loc și în același timp. Marșul se va desfășura la ora stabilită, în ciuda refuzului administrației.Referitor la securitate, nu putem circula pe o stradă circulată.Nu pot schimba de la o săptămână la alta locația unui eveniment care e în curs de organizare de luni de zile”, a spus Florin Buhuceanu.Marșul Bucharest Pride ar urma să aibă loc duminică, 8 august, pe Calea Victoriei din București. Primăria Capitalei a refuzat să ofere autorizație pentru marș în această locație, după cum acuză asociația.”Pentru prima dată în ultimii 15 ani, Primăria Municipiului București boicotează organizarea Marșului Bucharest Pride la doar o săptămână înainte de eveniment”, a transmis Asociația Accept.Membrii asociației au adăugat că vor face o conferință de presă vineri, 6 august, la ora 12:00, în fața sediului Primăriei Municipiului București.Conferința de presa nu s-a mai desfășurat la ora anunțată, iar reprezentanții asociației nu au putut fi contactați telefonic pentru a detalia afirmațiile făcute lapidar, într-un comunicat de presă.Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice din București, din cadrul PMB, a transmis ulterior că marșul organizat de Asociația Accept s-ar suprapune cu proiectul ”Străzi deschise” dacă s-ar ține pe Calea Victoriei, astfel că ar fi mult prea mulți oameni și nu s-ar respecta condițiile legate de organizarea adunărilor publice.Comisia a propus ca marșul să fie organizat fie tot pe Calea Victoriei, dar în altă zi, fie în aceeași zi, dar în altă locație, cum ar fi Șoseaua Kiseleff sau Bulevardul Magheru.Mai mult, comisia susține că organizatorii Marșului Bucharest Pride au solicitat aprobarea unui eveniment cu 10.000 de participanți, lucru imposibil în condițiile epidemiologice actuale. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a stabilit o limită de 500 de participanți la mitinguri și demonstrații. În plus, acuză reprezentanții Asociației Accept că ar fi respins alternativele.Menționăm că Ziare.com a încercat să ia legătura cu Teodora Ion-Rotaru, coordonatoarea de programe a Asociației Accept, dar și cu Florin Buhuceanu, președintele asociației, însă nu au putut fi contactați.”Comisia de avizare a adunărilor publice a oferit mai multe opțiuni Asociației ACCEPT pentru organizarea marșul „Bucharest PRIDE” 2021Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice din București a oferit Asociației ACCEPT mai multe opțiuni pentru organizarea evenimentului „Marșul Bucharest PRIDE” și rămâne deschisă pentru noi discuții cu reprezentanții Asociației, în speranța ajungerii la o poziție comună.Deocamdată, Comisia, întrunită în ședință în data de 5 august 2021, a argumentat pericolele la care s-ar putea expune participanții la eveniment în cazul în care acesta s-ar desfășura pe Calea Victoriei, acolo unde în mod tradițional are loc proiectul intitulat ”Străzi deschise”. Membrii de specialitate ai Comisiei au avertizat asupra faptului că pe traseul propus de Asociație va exista deja o densitate importantă de oameni care poate reduce posibilitatea organelor de ordine să îi protejeze pe manifestanți. Astfel, nu sunt întrunite condițiile legale de organizare a adunărilor publice prevăzute în art. 2 din Legea 60/1991.Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice a propus ca „Marșul Bucharest PRIDE” să fie organizat fie în aceeași locație dar într-o altă zi, fie în aceeași zi dar într-o altă locație, pe Șoseaua Kiseleff sau pe Bulevardul Magheru, cu un număr de participanți adaptat condițiilor sanitare actuale și cu respectarea normelor curente privind adunările publice.Menționăm că organizatorii „Marșului Bucharest PRIDE” au solicitat aprobarea unui eveniment cu 10.000 de participanți, fapt care contravine Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență, care prevede o limită superioară de 500 de participanți la mitinguri și demonstrații.Reprezentanții Asociației ACCEPT au respins pentru moment alternativele prezentate pentru organizarea evenimentului propus.Primăria Municipiului București rămâne în dialog cu Asociația ACCEPT și respectă dreptul acestei organizații a societății civile de a-și face auzită vocea.Informăm că din Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice din Capitală fac parte, printre alții, reprezentanți ai Primăriei Municipiului București, reprezentanți ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Brigăzii Rutiere, Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, STB și ASSMB.Atașăm și câteva precizări suplimentare de ordin juridic:1. Evenimentul “Străzi deschise” nu este o adunare publică, ci un spațiu pietonal deschis cu o densitate mare de bucureșteni, organizat de Municipalitate în fiecare week-end începând cu 29 mai 2021.Temeiul legal pentru care evenimentul “Bucharest Pride” nu se poate suprapune cu evenimentul “Străzi deschise” nu este interdicția de suprapunere a două adunări publice ( “Străzi deschise” nu este o adunare publică, așa cum am arătat), ci art. 2 din Legea 60/1991 a adunărilor publice.Conform acestuia, nu pot fi organizate adunări publice în locații care pot să pună în pericol participanții. Organele de ordine din Comisia de avizare au avertizat asupra pericolelor de organizare a unui miting într-o zonă cu densitate deja crescută, arătând că există riscuri în asigurarea siguranței participanților la marș.2. Asociația ARCEN nu are nicio atribuție în organizarea evenimentului “Străzi deschise”. Asociația a propus Municipalității pietonalizarea în weekend a unor zone din București. Municipalitatea a adoptat propunerea, iar atribuțiile privind desfășurarea corespunzătoare a evenimentului, conform documentelor oficiale aprobate, revin Poliției Locale, Poliției Naționale și Administrației Străzilor.3. Ambele cereri pentru miting ale Asociației Accept prevăd un număr de 10.000 participanți. La momentul primei cereri, 1 iulie 2021, numărul maxim de persoane prevăzut de normele legale, generate de restricțiile sanitare, era 100. Este motivul pentru care discutarea cererii a fost amânată, așteptând relaxarea măsurilor de securitate anunțată de Guvern. La acest moment, numărul maxim de persoane prevăzut de normele legale este 500.4. Primăria Municipiului București nu poate refuza organizarea unui miting Asociației Noua Dreaptă, cât timp aceasta este o organizație legal constituită, conform unei decizii a instanței de judecată”, a transmis Primăria Capitalei.