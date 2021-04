Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov a adoptat luni o hotarare privind incetarea masurii de carantina zonala pentru comuna Corbeanca.Totodata, in urma evaluarii analizelor de risc ale comunitatilor din localitatile Bragadiru, Ciorogarla si Magurele, inaintate de catre DSP Ilfov Institutului National de Sanatate Publica - Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, pe baza procedurii de avizare a instituirii/ridicarii carantinei zonale existente la nivelul INSP-CNSCBT, a fost avizata masura de ridicare a carantinei pentru Bragadiru, Ciorogarla si Magurele. Incidenta COVID-19 la mia de locuitori este luni de 4,68 in Corbeanca; 3,75 - in Bragadiru; 3,86 - in Ciorogarla si 3,37 - in Magurele.Ciorogarla, Corbeanca si Magurele au intrat in carantina pe 22 martie pentru o perioada de 14 zile. Masura a fost prelungita din 5 aprilie cu doua saptamani si din 19 aprilie cu sapte zile Bragadiru a intrat in carantina pe 15 martie pentru 14 zile. Masura a fost prelungita din 29 martie pentru doua saptamani si din 12 aprilie pentru alte 14 zile.