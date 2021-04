Opozitia laburista cere o ancheta independenta cu privire la cheltuieli ale lui Boris Johnson

Acuzatiile, formulate in urma unor acuzatii de coruptie

Fosta mana dreapta a lui Boris Johnson, Dominic Cummings, a pus in discutie, saptamana aceasta, integritatea premierului, pe care l-a acuzat, intr-o postare exploziva postata pe blog, de faptul ca a vrut sa puna in mod ilegal donatori privati sa finanteze lucrari la apartamentul sau, de o valoare cu mult mai mare, potrivit presei britanice, decat alocatia anuala care-i este acordata in vederea intretinerii numarului 10 pe Downing Street.Guvernul a negat aceste acuzatii, iar un ministru a anuntat vineri ca Johnson a suportat costurile "din propriul buzunar", insa fara sa precizeze daca acesta a rambursat un donator care i-ar fi dat bani."Nu stim adevarul in aceasta disputa intre doi oameni foarte puternici, care par mai interesati de cine minte decat de fondul problemei", a denuntat duminica la Sky News deputata laburista Jess Phillips.In urma acestor acuzatii, formulate in urma altor acuzatii de coruptie - cu privire la atribuirea unor contracte publice unor apropiati ai membrilor Guvernului -, "lucrul de care avem nevoie este o ancheta independenta adevarata", a cerut deputata, care subliniaza ca Partidul Laburist urmeaza sa depuna saptamana viitoare, in Parlament, o interpelare urgenta cu privire la acest subiect.Aceasta ancheta este necesar sa examineze "daca se atribuie contracte prin SMS, daca se acorda reduceri de impozite prin SMS sau daca premierul isi foloseste prietenii pentru a obtine bani sa-si modernizeze apartamentul", a subliniat ea, referindu-se la un schimb de SMS-uri ale luiBoris cu industriasul James Dyson.BBC a dezvaluit recent acest schimb de SMS-uri, in care James Dyson ii cerea luiBoris Johnson, la inceputul pandemiei, sa "rezolve" statutul fiscal al salariatilor sai care urmau sa vina in Regatul Unit pentru a produce ventilatoare mediclae, asa cum a cerut Guvenul.Boris Johnson i-ar fi raspuns, in martie 2020, ca "voi rezolva asta maine! Avem nevoie de voi". Guvernul conservator a negat din nou, in bloc, duminica, toate aceste acuzatii."Premierul a suportat cheltuielile cu renovarea aparatmentului sau, este clar", a subliniat la Sky News ministrul Comertului International Liz Truss, care a insistat ca acesta a "actionat respectand regulile de-a lungul intregului proces"."Informatii adecvate au facut obiectul unei declaratii publice", a declarat ea, apreciind ca acest scandal constituie o "distragere monumentala" cu scopul de a abate atentia britanicilor de la "munca fantastica" a Guvernului Johnson in lupta impotriva pandemiei covid-19.Comisia Electorala, care reglementeaza donatiile partidelor politice si cheltuirea acestora, a anuntat ca ancheteaza deja acest dosar.