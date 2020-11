Directoarea SPIT Constanta, condamnata la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare pentru contracte fictive de prestari serivcii

Conform rechizitoriului instrumentat de Serviciul Teritorial Constanta al DNA, in perioada noiembrie - decembrie 2017, inculpata Uzun Virginia, in calitate de director executiv al institutiei, a aprobat doua contracte incheiate intre Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta, si asociatia reprezentata de inculpatul Coronea Bogdan, ce aveau ca obiect organizarea de seminarii de formare profesionala pentru angajatii institutiei publice.Procurorii au stabilit ca serviciile respective, care nu au fost prestate in fapt, au fost contractate si platite ilegal de catre SPIT. Constanta, in conditiile in care asociatia reprezentata de inculpatul Coronea Bogdan nu era autorizata sa organizeze cursuri de formare profesionala.Astfel au fost efectuate plati ilegale in valoare totala de 36.000 lei, ce constituie un prejudiciu pentru SPIT Constanta si, totodata, un folos necuvenit pentru asociatia prestatoare a serviciilor respective.''Efectuarea platilor ilegale a fost posibila cu ajutorul dat de inculpatul Coronea Bogdan-Andrei, care a facturat prestarea unor servicii de formare profesionala fictive, precum si de inculpatele Trentea Tatu Carmen Aurelia si Rasid Ghiulendan care, in calitatile mentionate mai sus, au semnat contractele si au ordonantat la plata cursurile respective'', se arata in rechizitoriu.In context, inculpatul Coronea Bogdan-Andrei a emis, in calitate de presedinte al asociatiei, certificate de participare false, pentru un numar de 30 de persoane (inclusiv pentru inculpatele Uzun Virginia, Rasid Ghiulendan si Trentea Tatu Carmen Aurelia), iar in perioada derularii primului contract de formare profesionala, din noiembrie 2017, inculpatul Coronea Bogdan-Andrei a remis inculpatei Uzun Virginia un card bancar aferent contului curent al asociatiei pe care o conducea, pentru ca aceasta din urma sa extraga si sa foloseasca pentru sine diverse sume de bani, care au totalizat 9.500 lei.Astfel, in urma judecarii apelului, instanta a dispus, miercuri, condamnarea inculpatei Uzun Virginia la pedeapsa de 2 ani si 8 luni inchisoare, cu suspendare, si interzicerea dreptului de a ocupa o functie publica, pe o durata de 2 ani, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu si un termen de supraveghere de 3 ani.De asemenea, pe parcursul termenului de supraveghere inculpata va presta munca neremunerata in folosul comunitatii pe o durata de 90 de zile in cadrul Directiei de Gospodarire Comunala a Primariei Constanta sau la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii.Coronea Bogdan a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani si 10 luni de inchisoare cu suspendare si interzicerea dreptului de a ocupa o functie publica pe o durata de 2 ani, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la abuz in serviciu, executarea a 90 de zile de munca in folosul comunitatii, impunand totodata desfiintarea unui numar de 30 de certificate de participare la sesiunile de formare profesionala (workshop) emise pentru un numar de 12 persoane din perioada 02-05.11.2017 si pentru 18 persoane in data de 19.12.2017.Rasid Ghiulendan, fost sef al compartimentului Resurse Umane din cadrul SPIT Constanta, si Carmen Aurelia Trentea Tatu, fost director executiv adjunct, au fost achitate.In prima instanta, toti inculpatii din dosar fusesera achitati la Tribunalul Constanta.