Guvernul amana OUG pentru dotarea centrelor de vaccinare. Actul normativ ar putea fi dat chiar in ziua in care incepe etapa a doua a vaccinarii

In absenta Ordonantei, nu se pot organiza centrele de vaccinare necesare pentru debutul etapei a doua a campaniei de vaccinare."Decontarea se va face de la Ministerul Sanatatii dar trebui sa fie stabilite exact criteriile. Vaccinarea se face peste tot in lume foarte simplu. Se construieste un buget cu deficit maxim si de acolo luam banii, decontarea se va face prin Ministerul Sanatatii de la buget", a explicat Florin Citu Acesta a precizat ca vor mai fi achizitionate 8 milioane de doze, astfel ca se asteapta ca pana in septembrie sa fie 70% din populatie vaccinata anti COVID-19.OUG a starnit revolta primarilor la adresa ministrului Sanatatii care nu a prevazut sursa de finanatare pentru adminstratiile locale.Ordonanta a fost amanata pentru moment, desi OUG urma, initial, sa fie adoptata in sedinta de Guvern de astazi. Motivul pentru care ordonanta a fost amanata, desi etapa a doua a campaniei de vaccinare incepe peste doua zile, este ca nu s-a ajuns la o intelegere privind sursa banilor.Primarii au acuzat Ministerul Sanatatii ca Ordonanta ii obliga sa organizeze si sa doteze centrele de vaccinare, precum si sa asigure plata personalului medico-sanitar din aceste centre, fara a le fi alocate si resursele financiare necesare.CITESTE SI: