Mihnea Hurmuzache, medic infectionist: Mortalitatea este raportata la numarul de cazuri de COVID-19. Nu trebuie sa ne mire ca tinde catre suta

"In general, mortalitatea ramane aceeasi, raportata la numarul total de cazuri. Ca atare, nu trebuie sa ne mire faptul ca tinde catre suta. Ne indreptam spre ideea ca mortalitatea este de aproape 1% din numarul total de cazuri noi inregistrate. Probabil ca ea este un pic mai mare, de 2%. Daca in alte zile a fost mai putin, acum se compenseaza. Practic, este in trendul obisnuit al mortalitatii raportate la numarul total de cazuri", a declarat Mihnea Hurmuzache pentru Ziare.com.Joi, 22 octombrie, autoritatile romane au raportat 4.902 cazuri noi si 98 de decese, un record pentru Romania, fiind cel mai mare numar inregistrat de la inceputul pandemiei, in taranoastra. In sectiile de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) sunt internati 778 de pacienti.Judetul Alba inregistreza cea mai ridicata incidenta a cazurilor noi de imbolnavire cu SARS-CoV-2 in ultimele doua saptamani, ajungand la un raport de 3,37 la mia de locuitori . Dupa Bucuresti , cu o incidenta de 3,31 la mia de locuitori, si Cluj - care inregistreaza un raport de 3,05 - alte opt judete din tara au trecut de o incidenta de 2 cazuri la mia de locuitori.