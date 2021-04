Ministrul Sanatatii anunta lansarea unei aplicatii prin care familiile pacientilor COVID internati la ATI pot afla vesti despre acestia

Ioana Mihaila a fost intrebata miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa sedinta de Guvern, cum ar putea afla apartinatorii pacientilor cu COVID internati la Terapie Intensiva informatii despre acestia."Ne preocupa acest aspect, motiv pentru care Ministerul Sanatatii a semnat inca din martie un protocol cu organizatia non-guvernamentala Geeks for Democracy care a pus la dispozitia Ministerului Sanatatii o aplicatie prin care medicii din sectiile ATI sa poata sa contacteze apartinatorii pacientilor internati in Terapie Intensiva. De asemenea, s-au chestionat spitalele COVID si suport COVID in legatura cu dorinta lor de a se implica in acest proiect pilot, sunt 14 spitale care au raspuns pozitiv intrebarilor noastre, majoritatea sunt spitale mari din Bucuresti si din Cluj , sunt si cateva spitale orasenesti si municipale care au raspuns pozitiv. In acest moment se finalizeaza practic partea operationala a acestei aplicatii, urmand ca in saptamanile urmatoare ea sa devina functionala", a explicat Ioana Mihaila.Intrebata cum a fost aleasa organizatia non-guvernamentala Geeks for Democracy pentru acest proiect, ea a raspuns: "In baza disponibilitatii. Sunt cei care si-au aratat disponibilitatea, nu doar ca si-au aratat disponibilitatea, dar au venit cu aplicatia gata dezvoltata si au solicitat Ministerului Sanatatii sa o ofere cu gratuitate, Ministerul Sanatatii nu plateste nimic, ba mai mult au acceptat si criteriile de siguranta a datelor impuse de STS si de Ministerul Sanatatii. Practic au cedat aceasta aplicatie care acum se afla pe serverele STS".