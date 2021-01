Vlad Voiculescu, ministrul Sanatatii, clarificari dupa scandalul vaccinarii de la Spitalul Gaesti: "Directorul nu a gresit cu nimic"

La nivelul fiecarui centru trebuie sa existe o lista de rezerva

Manager: "Nu trebuie sa ajungem in ipostaza de a arunca doze"

"Din informatiile pe care le am pana acum, nu s-a intamplat nimic neconform. La Spitalul din Gaesti au fost vaccinati exclusiv oameni din etapa 1 de vaccinare, conform strategiei nationale de vaccinare. Deci, nu am nimic de reprosat, apropo de fapte. Cred ca declaratiile au lasat loc de interpretare. In general, cred ca trebuie sa respectam regulile", a declarat oficialul."Domnul director de la Spitalul din Gaesti a facut ceea ce trebuia sa faca. Si anume a chemat oameni din aceeasi categorie. Asta ar trebui sa faca fiecare centru de vaccinare. La nivelul fiecarui centru de vaccinare ar trebui sa existe o lista de asteptare sau o lista de rezerva de oameni din aceeasi categorie, care sa poata fi chemati in cazul in care cineva nu se prezinta la vaccinare daca exista doze disponibile", a continuat ministrul Sanatatii.Acesta a precizat ca pentru neregulile constatate se poate face cercetare disciplinara. "Am trimis DSP-ul in control pentru a vedea ce s-a intamplat acolo", a conchis Vlad Voiculescu."Eu am primit o tableta pe care fac programari si pe care trebuie sa spun rezultatele vaccinarii. Acolo, exista o bifa in care ai de completat, groso-modo, cate doze ai aruncat intr-o zi de vaccinare.Si atunci m-am gandit: cum sa arunc doze? Nu trebuie sa ajung in ipostaza in care sa arunc doze. Si ma intrebam ce fac cu ele, in eventualitatea in care raman doze. Am vaccinat exclusiv persoane din prima categorie", a declarat, pentru Ziare.com, doctorul Laurentiu Belusica, managerul Spitalului din Gaesti.