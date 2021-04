5.800 de euro pentru tinerii care accepta sa se reinfecteze cu coronavirus. Ce vor sa afle cercetatorii

Oamenii de stiinta de la Universitatea din Oxford incearca sa afle si ce cantitate de virus este necesara pentru reinfectare.Cei cu varsta cuprinsa intre 18 si 30 de ani, care s-au vindecat de Covid-19, vor fi recompensati cu aproape 5.800 de euro pentru a fi expusi din nu la virus, intr-un mediu controlat. Acestia vor sta in carantina timp de 17 zile si vor fi supravegheati cu mare atentie de cercetatori, pana nu vor mai fi contagiosi.Potrivit unei cercetari desfasurate in SUA, 10% dintre participantii care au avut boala in trecut s-au reinfectat dupa ce au fost expusi din nou la SARS-CoV-2.