Doi sobolani fotografiati in jurul unui covrig intr-un magazin din Sectorul 1 al Capitalei

Magazinul apartine unui cunoscut retailer , cu prezenta masiva in Bucuresti Fotografia a fost publicata pe internet de Adrian Moraru, consilier general al Municipiului Bucuresti."Sobolani in magazine. In sectorul 1. In CAPITALA CAPITALEI!!!! Romprest NU este un operator pe care sa il doresti. Insa nu asa se solutioneaza conflictul cu ei. Cu toate astea PANA UNDE acceptam sa ne duca in mizerie si boli USR Sector 1? Chiar trebuie sa dam foc la tara ca sa ne arate ei ca lupta cu "mafia"?", a scris acesta pe pagina sa de Facebook