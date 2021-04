Un bucurestean de 27 de ani, prins de politisti drogat la volan pe o strada din sectorul 5

Soferul drogat a fost condus la sediul INML pentru recoltarea probelor biologice si s-a ales cu dosar penal.Tot noaptea trecuta, un echipaj de la Brigada Rutiera a prins un alt sofer beat la volan, de data aceasta in centrul Bucurestiului. Avea o alecoolemie de 0,61 mg/l alcool in aerul expirat.In noaptea de sambata spre duminica, politistii Brigazii Rutiere au facut mai multe filtre pe principalele bulevarde din municipiul Bucuresti vizati fiind in primul rand soferii bauti sau aflati sub influenta substantelor psihoactive.In cadrul actiunii au fost aplicate de 47 sanctiuni contraventionale (8 Legea 55/2020), in valoare de peste 18 700 lei si au fost retinute 9 permise de conducere.