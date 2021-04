Cum se renoveaza statia meteo de pe Varful Omu in conditii extreme de iarna. Stratul de zapada are aproape doi metri VIDEO

Pe Varful Omu stratul de zapada masoara peste 180 de cemntimetri grosime, iar cabana meteorologilor este inconjurata de troiene care ajung pana la acoperis."In perioada 14-30 aprilie are loc transportul materialelor de constructie pentru lucrarile de reabilitare si modernizare ale Statiei Meteorologice de la Varful Omu. Este o operatiune anevoioasa pentru ca se desfasoara in conditii de iarna la o altitudine de 2505 metri in Muntii Bucegi, unde stratul de zapada depaseste in aceasta perioada 180 de centimetri grosime.Aceasta operatiune dificila a fost posibila cu sprijinul Departamentului pentru Situatii de Urgenta al Ministerului Afacerilor Interne, al Inspectoratului General de Aviatie al Ministerului Afacerilor Interne care participa cu o resursa de zbor pentru a asigura transportul a 144 de tone de materiale de constructie", se arata intr-un comunicat al Administratiei Nationale de Meteorologie postat pe pagina de Facebook