Un barbat care a folosit spray iritant pe scara unui bloc din Ploiesti, dus la Politie pentru audieri

Potrivit sursei citate, din verificari a rezultat faptul ca un locatar ar fi folosit un spray iritant cu piper, insa, pana la acest moment, nicio persoana nu a acuzat stari de rau. Barbatul a fost condus la sectie , cercetarile fiind continuate de politisti in vederea stabilirii cu exactitate a tuturor imprejurarilor in care a avut loc incidentul. Un numar de 14 persoane au fost evacuate , marti seara, din bloc dupa ce a fost sesizat un miros intepator pe casa scarii.Un echipaj de pompieri si unul de prim-ajutor au asigurat masurile specifice in astfel de situatii.