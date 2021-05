Cum decurge vaccinarea angajatilor la sediile firmelor. Judetele aflate in topul national

Cei mai multi sunt din Brasov."Pana in acest moment, vorbim de un numar de 207 operatori economici care au demarat activitatea de imunizare a angajatilor, dintre care 43 de operatori economici din HoReCa. Aceasta activitate a fost desfasurata cu ajutorul de 58 de echipe mobile si s-a ajuns la un numar 17.590 de persoane vaccinate in acest fel.In aceasta saptamana, mai sunt alti 62 de operatori economici privati cu peste 100 de angajati care demareaza actiunea de vaccinare. As enumera doar cativa: Carrefour Buzau, Terapia Cluj Napoca, Farmec Cluj Napoca, santierul naval Orsova, Azomures , Alro Slatina, Michelin SA, Cramele Jidvei din Alba", a precizat Baciu, in cadrul unei conferinte de presa, la Palatul Victoria Cei mai multi operatori economici care au demarat activitatea de vaccinare sunt din judetele Brasov - 35, Alba - 29, Dolj - 15, Galati - 14, Harghita - 12. In functie de numarul persoanelor vaccinate pe primele locuri de situeaza Bucurestiul - 2.500 de angajati imunizati si judetele Brasov - 2563 si Cluj - 1.650.