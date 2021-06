Oficial al Agentiei Europene pentru Medicamente: Vaccinarea cu AstraZeneca ar trebui evitata si in cazul persoanelor de peste 60 de ani

Agentia Europeana pentru Medicamente considera serul de la AstraZeneca sigur pentru toate grupele de varsta. Cu toate acestea, mai multe state membre ale Uniunii Europene au stopat administrarea vaccinului pentru persoanele sub o anumita varsta, de obicei cuprinsa intre 50 si 65 de ani, limitand utilizarea sa la populatia mai in varsta, din cauza aparitiei unor cazuri rare, insa grave, de cheaguri de sange, in special la populatia mai tanara."In contextul unei pandemii, pozitia noastra a fost si este ca raportul risc-beneficiu ramane favorabil pentru toate grupele de varsta", a declarat Marco Cavaleri pentru ziarul italian La Stampa.Cu toate acestea, pe masura ce numarul de cazuri de COVID-19 scade si, tinand cont ca populatia mai tanara este mai putin expusa la riscurile legate de COVID-19, Cavaleri a spus ca ar fi mai indicata utilizarea la aceasta grupa de varsta a vaccinurilor pe baza de ARN messenger, precum Moderna si Pfizer/BioNTech.Intrebat daca autoritatile sanitare ar trebui sa evite administrarea vaccinului AstraZeneca la persoanele cu varsta peste 60 de ani, Cavaleri a raspuns: "Da, multe tari, precum Franta si Germania, se gandesc la asta in conditiile unei mai mari disponibilitati a vaccinurilor pe baza de tehnologie ARN messenger".Guvernul italian a anuntat vineri ca va limita utilizarea vaccinului AstraZeneca la persoanele cu varsta peste 60 de ani, dupa ce un adolescent care a fost vaccinat cu acest ser a murit dupa ce a dezvoltat de o forma rara de cheaguri de sange.La fel ca multe alte tari europene, Italia a stopat temporar in martie inocularile cu AstraZeneca din cauza ingrijorarilor legate de aparitia unor cazuri rare de tromboze.