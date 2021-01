Centrele de vaccinare anti-COVID primesc serurile in functie de numarul de programari. Necesarul este pentru trei zile

"DSP-urile centralizeaza necesarul de vaccinuri din toate centrele de vaccinare arondate si il transmit, pana in ora 13 a zilei anterioare vaccinarii propriu-zise, catre Centrul regional de stocare la care sunt arondate. Centrul regional de stocare pregateste, in vederea distribuirii, cantitatea de vaccinuri necesara, potrivit solicitarilor/ programarilor primite si le distribuie, in consecinta, catre DSP-uri, respectiv centrele de vaccinare", se arata intr-un comunicat transmis prin platforma RoVaccinare.Autoritatile mai precizeaza ca, fiecare centru de vaccinare are cate un coordonator care are in atributii asigurarea bunei functionari a centrului, respectarea procedurilor in vigoare, inclusiv managementul fluxului de programari si de alimentare cu vaccinuri, conform necesarului."Precizam ca, din punctul de vedere al CNCAV, o eventuala amanare, fara motive medicale, a persoanelor care s-au programat, deci care si-au exprimat clar intentia de vaccinare si au facut un efort considerabil in acest sens, reprezinta o abordare care necesita remediere imediata, potrivit atributiilor si responsabilitatilor fiecarei institutii implicate", au mai transmis autoritatile.Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 este un organism interministerial, fara personalitate juridica, in subordinea directa a Secretariatului General al Guvernului si coordonarea Prim-ministrului.Citeste si: