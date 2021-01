Lantul slabiciunilor. De ce primeste Romania atat de putine doze de vaccin anti COVID-19

Estimarea facuta de autoritatile sanitare

CNCAV: "Noi respectam si urmarim calendarul"

Medicul a punctat, intr-o interventie la o televiziune, ca dozele pe care le primeste Romania au legatura directa cu capacitatea redusa de testare a tarii noastre.In realitate, insa, situatia sta diferit. Romania va beneficia, etapizat, de peste 10 milioane de doze de vaccin anti COVID-19 pana in luna septembrie 2020, cand premierul Florin Citu spera sa se ajunga la imunizarea a peste 60% din populatie."Toate statele membre vor avea acces la vaccinurile impotriva COVID-19 in acelasi timp, in functie de dimensiunea populatiei lor", se arata in procedurile Comisiei Europene privind vaccinarea anti COVID-19.Surse din Ministerul Sanatatii au explicat pentru Ziare.com cum a ajuns Romania sa primeasca cele 140.000 - 150.000 de doze de vaccin anti COVID-19 pe zi. Mai exact, autoritatile sanitare au facut o solicitare pentru un numar de persoane pe care si-ar dori sa le vaccineze, aici fiind incluse si categoriile considerate la risc. Astfel, in urma unui calcul, autoritatile de la noi din tara au ajuns la concluzia ca vor sa imunizeze 10,7 milioane de persoane."In functie de estimarile transmise de fiecare stat membru, Comisia Europeana a facut o cheie de alocare pentru fiecare tara. In functie de aceasta cheie de alocare am primit si noi vaccinuri. Romania a primit 4% din tot ce se achizitoneaza la nivel de Uniunea Europeana. Esalonarile sunt facute in functie de cat anume pot produce companiile si de modul in care au fost incheiate contractele cu acestea", au declarat sursele citate.Spre exemplu, Romania a primit, pe 18 ianuarie, 87.000 de doze de vaccin anti COVID-19 produs de companiile BioNtech/Pfizer, fata de 140.000 cate primea in mod obisnuit, din motive legate de productie.Cele doua companii s-au angajat, potrivit unor oficiali din cadrul Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), sa suplimenteze numarul de doze in februarie, cand revin la calendarul de livrari cu care ne-au obisnuit."Exista un calendar al producatorului, nu doar pentru Romania, ci pentru fiecare stat membru in care livreaza Pfizer/BioNtech. Companiile, atunci cand au primit autorizarea de punere pe piata, si-au esalonat dozele, asadar Romania primeste 140.000-150.000 de doze saptamanal. Calendarul se poate modifica. Bineinteles, producatorul areobligatia de a notifica statul atunci cand reduce din numarul de doze", au explicat oficialii."Noi respectam si urmarim calendarul si tot ce evaluam ca si persoane vaccinate facem in functie de ce vaccin avem disponibil. Daca apar modificari e clar ca evaluarea mea nu mai e aceeasi, ca nu mai poate fi sustinuta daca ulterior se modifica numarul de doze", au completat reprezentantii CNCAV.Pana in prezent, Comisia Europeana a negociat acorduri cu producatorii de vaccinuri pentru a asigura accesul la aproape 2 miliarde de doze.