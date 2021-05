Expertii germani considera necesara a treia doza a vaccinului contra COVID-19. Cand estimeaza ca vom avea nevoie de ea

Intr-un interviu publicat duminica de grupul Funke, presedintele Comisiei Permanente de Vaccinare din Germania (StiKo) Thomas Mertens, a avertizat ca "vaccinurile actuale impotriva noului coronavirus nu vor fi ultimele"."In principiu trebuie sa ne pregatim pentru ca probabil anul viitor sa fie nevoie sa ne reimprospatam protectia imunitara", a spus el.Totusi, Germania nu a luat inca nicio decizie in acest sens, in asteptarea concluziilor studiilor imunitare realizate pe populatia vaccinata. Insa, responsabilii sanatatii ai guvernului central si ai landurilor urmeaza de obicei recomandarile (StiKo.In declaratii acordate de asemenea grupului medical Funke, expertul sanitar al Partidului Social-Democrat (SPD), Karl Lauterbach, a precizat la randul sau, ca se pare ca imunitatea la actualele vaccinuri dureaza in jur de sase luni.Thomas Mertens a explicat ca un al treilea rapel ar putea deveni o necesitate urgenta, cat timp apar noi variante ale coronavirusului impotriva carora vaccinurile ar putea sa nu fie eficiente. El a citat in acest sens vaccinurile de la AstraZeneca si Johnson &Johnson, care s-au dovedit mai putin eficiente impotriva variantei sud-africane.Companiile farmaceutice Pfizer si BioNTech au indicat recent ca ar putea fi nevoie de o a treia doza de vaccin dupa un an de la administrarea primei doze.