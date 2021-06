Sefa Societatii Romane de Epidemiologie: "Nu. Pandemia nu s-a terminat. Trebuie sa ajungem la minimum o protectie de 70% din populatie " INTERVIU

Deja cunoastem faptul ca acest virus, ca si alte categorii de virusuri, dar mai ales virusurile ARN, pot inregistra diverse mutatii. Important este ca aceste mutatii sa fie mutatii de mica amplitudine si sa nu genereze tulpini cu totul noi. In cazul mutatiilor COVID-19 aparute pana acum, e de mentionat ca ele sunt tipuri de tulpini cu mutatii care au diverse caracteristici, unele comune. In aceeasi masura, si cand au intrat in circulatie tulpinile din Marea Britanie, s-a spus ca determina o contagiozitate mai mare fata de tulpinile circulante anterior.Intr-adevar, fata de celelalte tulpini, respectiv cele din Marea Britanie, Brazilia si Africa de Sud, aceasta tulpina Delta are o capacitate mai mare de a fi transmisa. Virusul nu sta pe loc, el evolueaza si evolutia unui virus se traduce prin aparitia acestor tulpini cu mutatii care nu schimba semnificativ structura virusului si, in mare masura, nici caracteristicile de patogenitate ale virusului, ci doar aspectele acestea legate de transmisibilitatea virusului.Se remarca si aici o crestere a numarului de cazuri identificate cu tulpina aceasta, Delta, insa nu chiar intr-un ritm galopant, cel putin nu pana in momentul de fata. Oricum, atat timp cat testam si identificam tipul de tulpina sigur ca o vom gasi si pe teritoriul nostru, din cauza miscarii populatiei.In legatura cu eficacitatea si eficienta acestor preparate vaccinale pe care le avem in prezent, sunt deja studii care demonstreaza ca exista o protectie dupa administrarea acestor vaccinuri fata de tulpinile acestea cu noi mutatii. Sunt studii efectuate chiar pentru tulpinile de tip Delta si e atestat faptul ca protectia exista, dar ea nu e la acea limita optimala. De exemplu, la vaccinul Pfizer/BioNtech nu e o protectie de 95%, ci e o protectie mai joasa, dar asta nu inseamna ca aceste vaccinuri nu protejeaza impotriva acestor tulpini care pot inregistra aceste modificari prin mutatiile care se produc in mod natural.La nivelul cercetarii tipurilor de vaccin posibil viitoare, care sa fie utilizate, se ia in considerare si cresterea capacitatii lor de protectie inclusiv fata de aceste tulpini care au inregistrat diverse mutatii.Eu apreciez ca deocamdata situatia epidemiologica este favorabila , nu de presiune. Populatia trebuie sa inteleaga ca totusi vaccinarea confera protectie, nu se pune problema ca aceste vaccinuri nu ofera o potentiala protectie fata de aceste tulpini cu aceste noi mutatii. Continuarea, totusi, a respectarii unor masuri, e benefica. Relaxarea care a fost introdusa si in Romania si in alte state trebuie sa tina cont si de anumite reguli de protectie.In colectivitatile mari, unde exista aglomerari de persoane, in care nu stim cate dintre acestea sunt vaccinate sau nu sunt vaccinate, este recomandata purtarea mastii si incercarea sa intre in obisnuinta cotidiana masurile acestea de igiena: evitarea aglomerarilor. E recomandat sa ne protejam cu masca atunci cand nu stim cu cine venim in contact.Omeneste, e firesc ca lumea sa considere ca daca lucrurile sunt, sa zicem, favorabile, in prezent, nu mai exista niciun risc. Nu. Pandemia nu s-a terminat, si asta o spun cu toata responsabilitatea. Posibilitatea ca in toamna, asa cum au afirmat justificat expertii internationali, sa ne confruntam la toamna cu cresterea numarului de cazuri de imbolnavire e mare, insa cat de mare va fi fenomenul asta depinde de modul in care am stiut sa exploatam aceasta perioada de asa zisa liniste.Mai ales prin vaccinare. Trebuie sa incercam sa respectam aceste reguli de distantare sociala, evitare a aglomerarilor, o igiena riguroasa a mainilor, care ar trebui sa fie reguli general valabile.Da. Este cunoscut faptul ca pentru a avea sub control aceasta pandemie trebuie sa ajungem la minimum o protectie de 70% din populatie, dar nu intr-o singura regiune sau intr-o singura zona, ci aceasta protectie trebuie sa fie una globala. Prin aceasta protectie se intrerupe circulatia virusului. Niciodata nu se face brusc revenirea la normalitate. Trebuie monitorizat fenomenul si trebuie respectate aceste reguli, eventual vaccinarea cu doza a treia si asa mai departe.