Cercetatorul roman care a lucrat la vaccinul produs de Johnson&Johnson s-a imunizat la Targu Mures. "A fost o experienta unica" VIDEO

De ce a venit sa se vaccineze in Romania, desi a produs serul in Olanda

Cercetatorii nu s-au putut vaccina inainte de a le veni randul

Ce este vaccinul de la Johnson &Johnson si de cand se lucreaza la un vaccin anti-coronavirus

Cine este Adrian Apetri

Pe 13 iunie, in jurul pranzului, Adrian Apetri posta pe Facebook urmatorul mesaj: "La vreo doua mii de kilometri distanta si vaccinat cu propriul nostru vaccin Janssen intr-un maraton de vaccinare organizat intr-un centru comercial din Targu Mures! Recunoscator pentru toate eforturile de a aduce vaccinurile rapid tuturor!"Contactat de Ziare.com, cercetatorul a transmis, referitor la vaccinarea din Romania, ca "a fost o experienta unica. Grupul meu a acoperit partea de analiza in procesul de dezvoltare".Cercetatorul, care saptamana trecuta preciza pentru un post de radio ca inca nu reusise sa se vaccineze in Olanda, pentru ca guvernul a declinat solicitarea companiei in care lucreaza de a-si vaccina angajatii, acum obtinuse o programare pentru vaccin.Insa, de aceasta data, el a declinat "oferta"."In cele din urma am reusit sa ma programez in Olanda, insa nu m-au lasat sa aleg serul si mi-au dedicat un alt vaccin, nu Johnson &Johnson. Nu vreau sa fiu inteles gresit. Eu cred ca toate cele patru variante de vaccin sunt bune dar, lucrand pe branci un an de zile la acest ser, am considerat ca este important pentru mine, ca om, sa simt rezultatele muncii mele.Asa ca am hotarat sa ma vaccinez in Romania. Am fost intr-o vizita de cateva zile in Targu Mures si Cluj. Mi-am vizitat familia si mi-am intalnit si fostii mei colegi de liceu si facultate", a explicat Adrian Apetri pentru Ziare.com.Intrebat despre ce spun cunoscutii de faptul ca a contrinuit la producerea vaccinului, omul de stiinta a spus: "Colegii mei sunt impresionati de acest lucru".Cercetatorul a mai spus ca admira foarte mult ce au facut autoritatile din Romania in privinta vaccinarii. "Avand in vedere infrastructura si societatea este impresionant", a precizat Adrian Apetri. Adrian Apetri este directorul stiintific al Departamentului de Biofizica si Procese Analitice din cadrul companiei Janssen, detinuta de gigantul farmaceutic Johnson&Johnson.Cercetatorul roman a fost responsabil, in lantul de productie a serului, de verificarea calitatii viitorului vaccin.Adrian Apetri a explicat intr-un interviu acordat Europa FM ca Guvernul Olandei le-a declinat cererea angajatilor companiei care produce vaccinul de a se imuniza anti-COVID inaintea celorlalti. A stfel ca fiecare se vaccineaza atunci cand ii vine randul "Eu inca nu am avut sansa sa ma vaccinez, colegii mei inca nu au avut sansa sa se vaccineze, daca nu au avut cumva o conditie care le-ar fi asigurat acest numit privilegiu. In Olanda, ritmul de vaccinare este incredibil de lent.Chestia dureroasa e ca compania noastra a cerut guvernului olandez o oarecare prioritate pentru angajatii firmei, pentru ca lucram la acest vaccin si as spune ca exista un interes sa fim vaccinati. Aceasta cerere a fost declinata politicos si asteptam, stam la coada. Cunosc oameni care s-au dus in Romania sa se vaccineze", a precizat Adrian Apetri, saptamana trecuta."Am si eu o sugestie in spirit de gluma. Probabil Guvernul Romaniei ar trebui sa isi exprime ingrijorarea in legatura cu situatia din Olanda sau alte tari din Vest. Daca ar fi fost invers, probabil ca celelalte guverne ar fi fost ingrijorate", a glumit specialistul.Cercetatorul roman Adrian Apetri, care a lucrat la producerea vaccinului Johnson&Johnson, a mai spus ca serul "este un fake al virusului adevarat"."Arata ca si cum ar fi un virus adevarat, insa cu doua modificari esentiale. In primul rand acest vaccin este o molecula incompetenta in a se replica, ceea ce inseamna ca daca noi il injectam, fenomenul acesta de crestere exponentiala nu se produce.A doua modificare este ca aceste molecule au introdusa o caseta genetica suplimentara care face posibila expresia antigenului specific pentru SARS-COV-2 in acest caz", a spus cercetatorul.Apetri a mai precizat ca vaccinul este facut pe o anumita platforma care este folosita deja la diverse virusuri. "Noi lucram de ceva vreme la un vaccin impotriva SARS si MERS, care sunt din aceeasi clasa a coronavirusurilor.Ideea ca noi am descoperit un vaccin intr-un an, nu este tocmai corecta. Cercetarea a inceput cu mult inainte, virusul a fost cat de cat cunoscut, insa chestia foarte specifica legata de COVID-19 nu a fost cunoscuta pana nu s-a facut secventierea", a spus cercetatorul pentru Europa FM.Specialistul a mai explicat ca acest vaccin este facut pe o platforma adeno care este rezultatul unei cercetari de mai mult de un deceniu in compania la care lucreaza.El a vorbit si despre efectele secundare. "Au fost cateva cazuri de efecte secundare. Niciodata nu putem exclude 100% aparitia unui efect secundar. Nu este sigur pentru nimic. Avem ceva in organismul nostru care in combinatie cu ceva strain introdus in organism exista o sansa infima sa se produca.Este important sa se faca o educatie a publicului larg. Ar trebui sa se explice care este de fapt situatia reala", a mai spus Apetri.Adrian Apetri, romanul care a lucrat la crearea vaccinului Johnson&Johnson s-a nascut in Targu Mures, iar acum locuieste in Leiden, Olanda. A facut liceul de Chimie din Targu Mures, apoi Facultatea de Chimie de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj, apoi a studiat la Case Western Reserve University din Cleveland, Ohio, in SUA. Apoi a facut studii postdoctorale la Universitatea Yale, din Connecticut, SUA. In prezent este directorul stiintific al Departamentului de Biofizica si Procese Analitice din cadrul companiei Janssen, detinuta de gigantul farmaceutic Johnson&Johnson.