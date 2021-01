Vreme instabila in aproape toata tara. Meteorologii au emis avertizari de ploi si ninsori abundente

Administratia Nationala de Meteorologie ( ANM ) a emis o avertizare Cod galben valabila de luni, de la ora 14.00, pana marti, la ora 8.00."In intervalul mentionat, va ploua in toata tara, iar in vestul si nordul Olteniei, nordul Munteniei si sudul Banatului se vor acumula cantitati de apa care vor depasi local 25...35 l/mp si izolat 40...60 l/mp. La munte vor fi precipitatii mixte, iar la altitudini de peste 1700 m, in Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura vor predomina ninsorile, se va depune strat de zapada consistent, iar vantul va avea instensificari cu rafale, in general, de 60...80 km/h, viscolind ninsoarea si determinand scaderea semnificativa a vizibilitatii", arata meteorologii.Intensificari ale vantului vor fi si in Carpatii Orientali, cu rafale de 60-80 km/h, precum si, local si temporar, in sudul, estul si centrul tarii, cu viteze de 45-55 km/h.De altfel, a fost emis Cod portocaliu, de luni de la ora 18.00 pana marti la ora 8.00, interval in care pe crestele Carpatilor Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, va ninge abundent, iar vantul va sufla tare, cu rafale de peste 80-110 km/h, viscolind puternic si troienind zapada si determinand scaderea vizibilitatii sub 50 de metri.In Carpatii Orientali si Meridionali va continua sa ninga si pe parcursul zilei de marti, dar in general slab cantitativ.Citeste si: