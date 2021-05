Cum va fi vremea pana la finalul saptamanii, in Bucuresti. ANM a emis o prognoza pe trei zile

Conform ANM , in intervalul 19-21 mai, "vremea va deveni instabila in cursul serii si al noptii, cand vor fi innorari temporar accentuate, averse si posibil descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura aerului va fi in scadere de la 22-23 de grade, panala o valoare minima de 10-12 grade".Incepand de joi, vremea va fi instabila si se va raci. Vor fi innorari si va ploua moderat cantitativ. Vantul va avea intensificari pe parcursul zilei. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 18 grade, iar cea minima va fi de 9-10 grade.