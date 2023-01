Oprescu: Multe surprize o sa mai fac, dar bune

Primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, le-a transmis bucurestenilor ca are pregatite inca multe surprize, "dar bune", pentru ei.

"Multe surprize o sa mai faca Oprescu, dar bune, cetatenilor Capitalei", a spus primarul intr-o emisiune la Realitatea Tv.

Oprescu a mai spus ca nu va candida la prezidentiale, pentru ca bucurestenii sa vada ca, in sfarsit, cineva nu-i minte. El a promis ca isi va finaliza mandatul, chiar daca va termina doar 11 kilometri din autostrada mult promisa.

"Daca incep autostrada si termin 11 km pana la sfarsitul mandatului, are si bucuresteanul asta siguranta ca nu l-a mintit nimeni in privinta traficului", a spus Oprescu.

Popoviciu nu s-a implicat in campania mea

Oprescu a subliniat ca omul de afaceri anchetat de DNA Puiu Popoviciu nu i-a finantat campania electorala la alegerile locale de anul trecut, asa cum nici "bunul sau prieten" Bobic nu a facut-o.

"Popoviciu nu s-a implicat in campania mea. Nici bunul meu prieten Bobic nu s-a implicat in campanie. Lucrurile sunt verificabile. Nu au crezut ca sunt independent, viata a dovedit ca nu am mintit si nici nu am de gand sa mint vreodata in aceasta privinta", a mai spus Oprescu.

Oprescu a marturisit ca a fost audiat la DNA in legatura cu campania din 2004 a social-democratilor, insa doar in calitate de martor.

"Am fost chemat ca martor pentru 2004 pentru ca am fost presedinte de campanie pe Bucuresti la alegerile generale. Au dorit precizari legate de materiale electorale", a lamurit primarul general.

Ads