FOTO Cand va fi inaugurat aeroportul din Brasov. Stadiul lucrarilor la terminal a ajuns la 70%

Incepute in 15 martie 2020, lucrarile la terminalul Aeroportului sunt finalizate in proportie de peste 70%. Acesta are a doua cea mai mare suprafata construita din tara, dupa cel de la Aeroportul Cluj-Napoca (fara a lua in considerare Aeroportul International "Henri Coanda" Bucuresti).Suprafata terminalului, de aproximativ 12.000 mp, va acomoda fluxuri de pasageri pentru zboruri interne , externe si VIP. In cadrul terminalului proiectat au fost prevazute spatii pentru desfasurarea conforma a activitatilor entitatilor responsabile din partea statului cu verificarea de securitate frontiera si control vamal. Fluxurile de securitate vor fi dotate cu echipamente de scanare de ultima generatie pentru controlul bagajelor si al pasagerilor.Spatiile comerciale prevazute inainte si dupa controlul de securitate vor asigura posibilitatea pasagerilor de a cumpara suveniruri si de a petrece in mod placut timpul in aeroport . La subsolul Terminalului pasageri va fi amplasat un sistem automat de sortare si control al bagajelor cu cinci niveluri de securitate si un adapost de protectie civila pentru protejarea personalului si a pasagerilor.Aeroportul de la Brasov va fi operat de regia infiintata la nivelul Consiliului Judetean Brasov. "Aceasta regie este constituita. Urmeaza sa aprobam organigrama, sa angajam personalul, iar in momentul in care aeroportul va fi certificat, putem incepe imediat operarea. Ulterior, vom avea si alte abordari", a declarat recent presedintele CJ Brasov, Adrian Vestea.Acesta a precizat ca proiectul este unul regional si a fost sustinut de autoritatile din judetul Covasna. "Cred ca acest aeroport va contribui la dezvoltarea economica a celor doua judete. Pentru proiectul aeroportului s-a facut front comun, fiind sustinut de Consiliul Judetean Covasna, de Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe, cat si de Primaria Municipiului Brasov. De altfel, anul trecut, primii bani pe care i-am primit de la bugetul de stat au fost obtinuti in urma unor amendamentele depuse de parlamentari din judetul Covasna", a mai spus Vestea.Planul CJ este ca anul acesta proiectul aeroportului sa fie implementat in proportie de 90%, in curs fiind lucrari de 215 milioane de lei. In vara lui 2021, aeroportul ar urma sa fie functional. Contractul pentru proiectarea si executia lucrarilor la terminalul Brasov, cu o valoare de 145 milioane lei (inclusiv TVA) a fost semnat in 21 august 2019.