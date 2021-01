VIDEO Doua petreceri oprite de politie in Bucuresti. Pe langa incalcarea restrictiilor, tinerii au mai facut si scandal

Prima petrecere a abvut loc in seara zilei de sambata, 16 ianuarie, cand mai multi tineri s-au strans intr-un apartament din Sectorul 1 al Capitalei. Au facut galagie, iar vecinii au sunat la politie.Oamenii legii au batut la usa si li s-a deschis. Apoi au inceput amenzile.Al doilea chef a fost spart noaptea trecuta (17/18 ianuarie). De aceasta data, 13 persoane s-au strans intr-un apartament din Sectorul 1. Si acestea au fost amendate de politie."In seara de 16 si noaptea 17/18 ianuarie a.c., politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 1 Politie, in continuarea verificarilor privind respectarea prevederilor Legii nr. 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, au identificat, in doua apartamente din sectorul 1, evenimente private aflate in derulare, la care participau 7 si respectiv 13 persoane.In ambele situatii participantii au fost sanctionati contraventional conform prevederilor legale cu amenzi in valoare totala de 167.000 de lei", a transmis Politia Capitalei intr-o informare de presa.Tinerii amendati aveau varste cuprinse intree 20 si 30 de ani, iar amebele imobile in care au fost organizate petrecerile se afla pe Bulevardul Nicolae Balcescu din Sectorul 1.Citeste si: