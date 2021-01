CNAIR, despre autostrada care trece printr-o groapa de gunoi: "Nu s-a stiut de existenta ei"

"Pentru ca groapa de gunoi de pe breteaua nodului rutier Alba Iulia Sud nu a mai functionat dupa anii 90, fiind o groapa improvizata, la realizarea acestui proiect nu s-a stiut de existenta ei. Conducerea CNAIR a imputernicit DRDP Cluj sa elibereze traseul pentru aceea bretea, lucru care s-a si realizat", transmite CNAIR intr-un comunicat de presa.Compania de drumuri anunta ca va fi atribuit un contract pentru ecologizarea zonei."In aceasta perioada DRDP Cluj a realizat caietul de sarcini pentru ecologizarea zonei, in vederea lansarii licitatiei conform tuturor procedurilor de mediu. In zilele urmatoare DRDP Cluj va trimite spre validare catre ANAP caietul de sarcini pentru validare si incarcarea lui pe SEAP, in vederea atribuirii contractului de ecologizare a zonei respective", mai precizeaza sursa citata.Circulatia pe lotul 1 al autostrazii A10 Sebes - Turda a fost deschisa de curand, desi lucrarile nu au fost finalizate in totalitate. O bretea din zona nodului rutier Alba Iulia Sud trece exact prin mijlocul unei gropi de gunoi care nu a fost eliberata.Presa locala noteaza ca groapa de gunoi de la Partos a functionat in perioada comunista, iar in 2019 a blocat pentru multa vreme constructia la autostrada in acel punct.CITESTE SI: