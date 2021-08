Răzbunare în stil mafiot. Interlopii au intrat în casă peste un martor și l-au amenințat cu armele, apoi i-au dat foc la mașină VIDEO

Acțiunea poliției a venit după ce un bărbat a sesizat autoritățile că a fost amenințat și autoturismul i-a fost avariat, în încercarea de a-l determina să ofere, în fața instanței, declarații mincinoase în favoarea unui bărbat cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la omor.„Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă, că asupra persoanei în cauză au fost exercitate și alte presiuni. 3 bărbați ar fi pătruns, la un moment dat, în apartamentul în care se afla, având asupra, lor arme albe și ar fi exercitat presiuni psihice asupra ca răzbunare asupra declarațiilor date”, se arată într-un comunicat al Poliției Capitalei.Marți, trupele speciale i-au reținut pe cei trei suspecți în cauză. „În data de 24 august 2021, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Serviciul Grupuri Infracționale Violente, cu sprijinul luptătorilor Serviciului Acțiuni Speciale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, au pus în aplicare două mandate de aducere, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de răzbunarea pentru ajutorul dat justiției, influențarea declarațiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere”, se arată în comunicatul autorităților.Cei doi bărbați, de 28 și respectiv 30 de ani, precum și un al treilea, de 32 de ani, arestat în altă cauză, au fost audiați și ulterior a fost dispusă măsura reținerii, urmând a fi prezentați în fața magistraților.Potrivit surselor Ziare.com unul dintre cei trei bărbați reținuți este „Bebino”, unul din șefii Clanului Sportivilor.