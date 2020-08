Cum arata un consult la medicul de familie in timpul pandemiei. "Se foloseste chiar si o lampa cu ultraviolete"

Doctorul recunoaste ca pandemia i-a schimbat si pe medici

Pacienti care pana nu demult asteptau pe holurile policlinicilor si cabinetelor sa primeasca recomandari si tratament pentru afectiuni mai putin grave, acum trebuie sa sune medicul de familie si sa hotarasca impreuna cu acesta daca este necesara deplasarea la cabinet sau trebuie sa mearga la spital.Multor pacienti li se pare ca sunt ignorati, insa medicii spun ca masurile sunt luate pentru evitarea contactului intre bolnavii cronici si posibilele cazuri de coronavirus.Dr. Gindrovel Dumitra, vicepresedintele Societatii Nationale de Medicina Familiei a explicat pentru Ziare.com ca tipicul consultatiilor s-a schimbat. Bolnavii cronici isi primesc retele prin WhatsApp, mail, le sunt inmanate pesonal, acolo unde este posibil, ori le sunt lasate rudelor sau alte persoane apropiate in urma confirmarii telefonice cu pacientul.Sunt insa persoane care se plang ca medicii de familie prefera sa ii indrume catre spital, direct, fara o consultatie prealabila."Nu refuzam consultatia unui pacient in cazul in care vorbim despre o acutizare a bolii cronice. Este posibil ca la un moment dat unii pacienti sa fi avut de suferit. Identificam instrumente prin care sa gasim o metoda de trecere de la consultatia telefonica la cea fizica in contexul pandemiei de coronavirus. Daca exista simptomatologie care aduce suspiciune de coronavirus, pacientul este sfatuit sa sune la 112.Multi nu inteleg ca o simpla febra asociata cu tuse poate sa insemne suspect de COVID-19", a explicat medicul Gindrovel Dumitra."Ne-am schimbat. Pacientii ne stiau intr-un fel si acum ne percep in altfel. Acum, cand ne vad echipati cu viziere, masti au un oarecare stres. Ii simtim", a mai spus Gindrovel Dumitra.Medicul a mai spus ca daca pana nu demult oamenii asteptau ore intregi pe holurile cabinetelor pentru o reteta sau o consultatie, acum sunt nevoiti sa astepte afara."Se face triaj epidemiologic la intrarea in policlinica sau in cladirea unde este cabinetul. nu ne mai putem permite sa ii tinem pe toti in acelasi loc. Ar fi o bomba cu ceas. Nu le putem asigura astfel distantarea sociala. Mai mult, daca avem un pacient suspect de COVID, acesta se trataeaza intr-o incapere separata. Consultatia se desfasoara cu masca, viziera echipament de unica folosinta. Apoi incaperea se dezinfecteaza, se foloseste chiar si o lampa cu ultraviolete. Astfel de proceduri maresc timpul de asteptare al pacientilor", a mai spus medicul.Autoritatile au raportat joi, 13 august 2020, un numar de 1.454 cazuri noi de infectii si 53 de decese, in 24 de ore. Numarul pacientilor internati la ATI este de 478.Citeste si: