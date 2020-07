De ce oamenii nu respecta regulile?

Nu toti oamenii au facut insa acest lucru; unii nu s-au informat suficient, altii au cazut in capcana fake news-urilor, altii nu au inteles severitatea acestei pandemii. Pacatul multor oameni care se inghesuie in restaurante si pe plaja, care nu poarta masca in magazine si uita sa se spele pe maini, este ignoranta. La granita ignorantei este prostia.In anul 2010, intr-un studiu prezentat de Prof.Univ.Dr. Daniel David, 42% dintre romani credeau ca soarele se invarte in jurul pamantului. Este lesne de inteles de ce 10 ani mai tarziu, o anumita parte din populatie crede ca virusuri au doar calculatoarele, este o conspiratie mondiala, statul o sa-ti ia copilul de pe strada, exista cate o antena 5G in fiecare masca chirurgicala, Bill Gates va cuceri lumea iar magia neagra ne va salva de coronavirus Desigur, daca le soliciti acestor oameni sa-si duca teoriile pana la capat, ar putea intelege ca se afla intr-o mare capcana... dar cine sa faca asta? Pentru acesti oameni, prezenti in fiecare tara cu specificul ei, existenta unor reguli clare si a unor sanctiuni evidente, i-ar salva de ei insisi si o data cu asta si de coronavirus. Mai periculosi sunt insa, "ignorantii deghizati", cei care sustin public o cauza, cum ar fi cea antivaccin, dar in secret isi vaccineaza copii.Comunicarea autoritatilor a fost deficitara. Aproape in fiecare seara in timpul starii de urgenta ni se transmitea urmatoarea informatie contradictorie: "Dragi romani, nu va panicati, facem un apel la calm, situatia este grava! ". Orice om, adult sanatos mintal traieste urmatorul fenomen: trebuie sa fiu calm, dar nu sunt in mod evident. Ma uit la televizor, inteleg ca situatia este foarte grava in unele tari, mi-e frica pentru viata mea sau poate a celor din jurul meu si sunt ingrijorat tare ca imi voi pierde locul de munca.Dar, mi se spune sa stau calm si sa respect regulile. Cum sa fac asta? Cea mai simpla definitie a sanatatii mintale este congruenta dintre stimul si reactia mea emotionala. Este doar firesc ca atunci cand ma confrunt cu un stimul negativ, sa traiesc o emotie negativa. Poate ne-au fost furnizate informatiile esentiale, dar comunicarea pe aceasta dimensiune emotionala a fost ZERO, inexistenta. Si uite aici paradoxul... le ceri oamenilor o modificare comportamentala importanta, sa stea la distanta, sa nu socializeze cu prietenii si familia extinsa, sa poarte masca, etc., dar nu le spui cum sa faca asta!Nu le spui (si ma intreb de ce oare? ) ca e normal sa fi ingrijorat, este firesc sa fi trist sau frustrat, poate uneori chiar furios. Este de asteptat sa te preocupe ce se va intampla cu jobul tau si cu ratele tale. Este firesc sa ai emotii negative, cu totii le avem, dar daca vom comunica mai bine unii cu altii, vom trece mai repede si mai usor peste aceasta pandemie.Traim in tara certitudinilor. Nu vi s-a intamplat niciodata sa mergeti la medic si cu o certitudine de neclintit sa va prezinte un diagnostic (de regula extrem de grav sau serios), apoi sa cereti a doua opinie si sa primiti cu aceeasi certitudine, desigur, parerea contrara. Nu vi s-a intamplat acelasi lucru si la contabil, frizer, avocat etc.?Traim in tara in care majoritatea locuitorilor ei sunt experti in tot. Stiu tot, fara urma de indoiala. La inceputul pandemiei, cand stiam si mai putin decat stim acum, informatiile veneau din surse oficiale, la fel ca legile lui Moise! "Nu purtati masca! Nu luati Nurofen! " ... dupa care "Purtati masca! Luati Nurofen! ". Desigur, cine isi imagineaza ca medicina este o stiinta care da raspunsuri exacte si poate rezolva rapid fiecare noua provocare nu are minime cunostinte generale. Este firesc ca pe parcursul unei pandemii, pe masura ce comunitatea medicala invata tot mai multe despre virus, informatiile sa se modifice.Nu asta cred ca este problema, ci felul in care acest fapt a fost prezentat. Daca vii in fata poporului cu certitudinea pe care un epidemiolog nu ar indrazni sa o aiba vreodata si prezinti taios niste informatii stiintifice, iar peste doua saptamani, vii si spui altceva, nu te poti astepta decat la pierderea increderii in tot ceea ce spui, chiar si in lucrurile care devin certe pe parcurs. Sa spui adevarul este mult mai simplu... spune: "Nu stim cu precizie in acest moment ca asimptomaticii transmit boala, dar tocmai pentru ca inca nu suntem siguri, apreciem ca ar fi mai bine sa ii internam in spital. Imediat ce comunitatea medicala internationala va prezenta alte concluzii, vom lua masurile corespunzatoare".Fake news-urile au devenit un instrument la care apeleaza fiecare individ care a identificat o oportunitate in pandemie si este dispus sa isi vanda propria sanatate pentru 30 de arginti. Nici nu trebuie sa fi foarte sofisticat ca sa intelegi ca daca folosesti sintagme de genul: "o sa-ti ia copilul din casa, te ridica de pe strada daca stranuti, distrug Constitutia, iti incalca drepturile", ti-ai asigurat un numar serios de fani care au si inghitit marul gata mestecat pe care l-ai aruncat tu. Desigur, daca ii pui sa isi duca ideea pana la capat, nu stim exact cine iti ia copilul si unde il duce, de ce te-ar lua cineva de pe strada si ti-ar da cazare si mancare probabil intr-un spatiu de detentie, ce scrie Constitutia, cum va fi distrusa si care parte mai exact si multe, multe altele... Fake news-urile se bazeaza pe o emotie, creaza o reactie emotionala in interlocutor si prin asta ii determina o reactie care nu mai trece prin stadiul gandirii critice.O alta posibila explicatie este despre egoism. Din toate informatiile oficiale am inteles ca tinerii sunt mai putin predispusi sa faca forme grave de boala, prin urmare pericolul pentru ei este mic. Empatia nu este o trasatura innascuta, ci o calitate care se invata. Daca ne-a aratat ceva aceasta pandemie, a fost si esecul parintilor de a forma copii, viitori adulti empatici si capabili de compasiune. Poveste lunga, cu istoric vechi de "care pe care", supravietuieste cel mai puternic.Alta explicatie ar putea fi despre principiul placerii versus cel al realitatii, definit de psihanaliza. Suntem inclinati sa dam curs mai degraba placerilor imediate, decat celor cu recompensa pe termen lung. In consecinta, cand trebuie sa sacrificam ceva pe termen scurt pentru un bine pe care il vom obtine pe termen lung, multi oameni refuza sa faca acest lucru, alegand placerea imediata, in detrimentul unei recompense mai mari pe termen lung. Daca iti intrebi copilul ce ar vrea, o bomboana acum sau doua peste o saptamana, iar raspunsul lui este prima varianta, inseamna ca mai ai ceva de lucru....Cu toate acestea, multi oameni respecta regulile pentru ca au reusit sa isi insuseasca in mod autentic un nou stil de viata. L-au exersat in perioada pandemiei, cu frica de ce se poate intampla, frica care le-a sporit vigilenta, vigilenta care le-a modificat rapid comportamentul, comportament care astazi este aproape un automatism, automatism care este realizat aproape inconstient si fara efort.Pentru ca noi toti dupa cum va spuneam suntem specialisti in fiecare domeniu, cred si eu ca stiu ceva... o situatie de urgenta se gestioneaza de catre experti din domeniul medicinei de dezastre, un domeniu foarte clar si bine pus la punct, cu protocoale amanuntite si reguli clare. Intr-o astfel de situatie, de maxima urgenta care de regula nu dureaza foarte mult, oamenii trebuie sa respecte fara sa conteste, indrumarile specialistilor, pentru un motiv foarte simplu: TIMPUL.Un dezastru natural, o calamitate, un incendiu nu ia pauza pana autoritatile explica populatiei ce are de facut si de ce. In situatia in care ne aflam de urgenta medicala, pentru faptul ca se intinde pe o perioada lunga de timp, coercitia nu poate functiona fara pericolul major pentru o societate democratica, ca extremele acesteia sa devina mai puternice si cu mai multi fani. Un comportament suprimat duce intr-o singura directie, explozia lui imediat ce va gasi o mica bresa in regula sau sistem. Daca ne dorim o modificare comportamentala, obiect studiat de psihologie si sociologie, ar trebui ca discursul public sa fie construit in cadrul grupului de comunicare si de experti din domeniile amintite mai sus, astfel incat dimensiunea emotionalului si a increderii in informatia transmisa sa ajunga la public.