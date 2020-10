Festivalul FILIT, suspendat din cauza unui focar de coronavirus

"Subliniem ca nici unul dintre respectivii angajati nu a participat la evenimentele din prima seara, iar desfasurarea acestora a avut loc cu respectarea tuturor normelor sanitare. Insa, dat fiind faptul ca in interiorul institutiei s-a declansat o ancheta interna, care urmeaza a stabili lista de contacti ai angajatilor confirmati pozitiv, fiecare dintre ei urmand a face testul COVID-19, consideram ca este foarte important sa nu cream nici o posibilitate de imbolnavire pentru invitatii FILIT, pentru echipa si voluntari si, evident, pentru participantii din public", au precizat reprezentantii muzeului.Festivalul International de Literatura si Traducere Iasi este un proiect aflat la a opta editie ce reuneste la Iasi profesionisti din domeniul cartii, atat din tara, cat si din strainatate. Scriitori, traducatori, editori, organizatori de festival, critici literari, librari, distribuitori de carte, manageri si jurnalisti culturali - cu totii vor fi in centrul unor evenimente destinate, pe de o parte, publicului larg, dar si specialistilor din domeniu, pe de alta.Dupa editia din 2013, cotidianul spaniol El Pais a declarat ca FILIT "este deja, la prima sa editie, cel mai important festival literar din Europa de Est", iar Frankfurter Allgemeine Zeitung a apreciat ca "un eveniment de asemenea anvergura si de o asemenea croiala europeana n-a mai existat vreodata in Romania".