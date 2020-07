In contextul prelungirii starii de alerta pentru inca 30 de zile, restrictiile se mentin. Care sunt acestea

"Prelungirea starii de alerta nu aduce restrictii noi, dar nici noi masuri de relaxare", a spus vicepremierul Raluca Turcan De la declararea starii de alerta pe teritoriul Romaniei (18 mai 2020, prelungita la 17 iunie si 17 iulie), din doua in doua saptamani au fost eliminate, succesiv (18 mai, 1 iunie, 17 iunie, 1 iulie), diverse restrictii impuse in perioada starilor de urgenta.De la 1 iulie erau prevazute noi relaxari, precum deschiderea restaurantelor sau permiterea desfasurarii evenimentelor private in interior si aer liber cu mai mult de 20, respectiv 50 de persoane.Raman deci in vigoare. Sa ni le amintim:, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii si ministrului afacerilor interne si profesionistilordin restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul cladirilor.