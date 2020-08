Judetele cele mai afectate de coronavirus. Explozie de cazuri in Ilfov. Prahova si Arges raman in top

O situate mai grava este in judetul Ilfov, unde in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 70 de cazuri noi, iar numarul total a ajuns la 1.624 de cazuri. Numarul cazurilor noi raportat joi este cu 61 mai mare fata de cel raportat miercuri (doar noua cazuri).Prahova are 88 de cazuri la 24 de ore si un raport total de 2.896 de infectii, de la inceputul pandemiei. Miercuri, acest judet inregistra 65 de cazuri noi.Argesul ramane unul dintre cele mai afectat judete, raportul Grupului de Comunicare Strategica aratand un numar de 80 de cazuri noi, lucru care urca raportul total la 4.312 de cazuri. Miercuri, erau raportate 77 de cazuri noi la 24 de ore.Timis a raportat joi 80 de cazuri noi, fata de 45 cu o zi in urma. Numarul total de cazuri in acest judet este de 1.800 cazuri.Pe teritoriul Romaniei, 7.935 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 5.421 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 20.775 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 101 persoane.Citeste si: