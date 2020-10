Marinela Tepus, managerul Teatrului Nottara: "Un teatru este foarte greu de inchis de azi pe azi"

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"Un teatru este foarte greu de inchis de azi pe azi, pentru ca sunt spectacole vandute si spectatori care asteapta sa vina saptamana aceasta la teatru si sunt si mai greu de deschis daca nu suntem anuntati cu doua saptamani inainte, pentru ca noi nu putem sa spunem "maine sau astazi dupa-amiaza deschidem", pentru ca nu avem sa-i anuntam pe acei spectatori care au cumparat bilete ca pot sa se intoarca la teatru", a declarat Marinela Tepus, pentru AGERPRES.Ea a precizat ca spectacolul 'Sase lectii de dans in sase saptamani', productie a Teatrului de Arta, programat pentru miercuri seara, va fi anulat."Maine seara nu se va juca spectacolul 'Sase lectii de dans in sase saptamani' al Teatrului de Arta. Mi se rupe sufletul, pentru ca era un sprijin si se voia un sprijin real pentru independenti (...) si cel mai trist este ca nu stim cand ne vom intoarce.Sper ca maine sa aflam daca avem voie sa facem repetitii, daca avem voie sa avem activitate la birouri, pentru ca asa cum suna ordinul acum ni se spune doar ca se inchide activitatea teatrelor si a cinematografelor, fara sa se mentioneze ca e vorba doar de activitatea cu publicul. Vom afla si vom merge mai departe", a afirmat managerul.Tepus a spus ca actorii vor trebui sa vada cum isi vor desfasura activitatea in continuare."E o incertitudine pe care o traversam cu totii si care nu ne face bine. Pe langa spaime, avem si acest tip de incertitudini. Urmatoarea intrebare care se pune este ce vom face noi, ca institutie, in continuare, ce tip de activitati, pentru ca acele activitati ZOOM din martie nu cred ca vor mai avea atata succes cum au avut la inceputul pandemiei, cand toti sperau ca vom depasi cat de repede se poate aceasta perioada", a mai aratat managerul.Ea a afirmat ca autoritatile ar trebui sa se gandeasca la specificitatea fiecarei profesii atunci cand iau anumite decizii."Atunci cand fac un ordin, oricare ar fi, ideal ar fi sa se gandeasca si la specificitatea fiecarei profesii, iar specificul profesiei noastre este ca si la momentul 1 septembrie. Degeaba au deschis la 1 septembrie, pentru ca noi nu am putut deschide cu adevarat decat pe la 20 septembrie", a declarat managerul.Tepus a spus ca in tara "sunt foarte putini, spre deloc, actori bolnavi de COVID"."S-au imbolnavit acolo unde nu s-au pastrat masurile de siguranta. Din cate cunosc, foarte multi actori nu s-au imbolnavit si nici spectatori", a mai mentionat managerul Teatrului Nottara.Citeste si: