Coronavirus Romania. Noi date alarmante: 637 de imbolnaviri si 30 decese in doar 24 de ore. Au fost facute 14.231 teste

Procentul de teste pozitive este de 4,47%. E ste semnificativ mai redus comparativ cu luni, 13 iulie, cand a ajuns la 6,21% Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 33.585 iar cel al deceselor la 1.931 de la debutul pandemiei.Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.798 au fost externate, dintre care 21.803 de pacienti vindecati si 1.995 de pacienti asimptomatici, externati la 10 zile dupa depistare.Totodata, pana in prezent, 658 de pacienti cu test pozitiv au fost externati la cerere.La ATI, in acest moment, sunt internati 234 de pacienti.Luni, 13 iulie, Grupul de Comunicare strategica a raportat 413 cazuri noi de imbolnaviri cu COVID-19 si 17 decese dupa efectuarea a 6.655 de teste noi in ultimele 24 de ore.Bucurestiul a trecut luni, 13 iulie, pe primul loc la numarul de infectari, cu 4.755 de imbolnaviri, devansand judetul Suceava (4.177).In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, 5.105 au fost confirmati pozitiv cu noul coronavirus . Dintre acestia 122 au decedat, iar 157 au fost declarat vindecati.Citeste si: