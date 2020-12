Pfizer, prima reactie dupa ce un ministru belgian a publicat lista secreta cu preturile vaccinurilor impotriva COVID-19

Ministrul belgian al bugetului, Eva De Bleeker, a dezvaluit diferitele preturi secrete ale vaccinurilor impotriva COVID-19 pe care Comisia Europeana le-a negociat cu companiile farmaceutice in numele statelor membre, postand pe Twitter o lista confidentiala pe care apoi a sters-o, recunoscand ca a fost prea transparenta, relateaza vineri agentia EFE.Conform acelei liste, cu preturi in diferite monede, asa cum au fost ele inscrise in contracte , pretul unei doze din viitorul vaccin AstraZeneca-Oxford este de 1,78 de euro, cel al Johnson&Johnson 6,9 euro, Sanofi-GSK 7,56 euro, CureVac 10 euro, Pfizer-BioNTech 12 euro si Moderna 14,6 euro.Asociatia Generala a Industriei Medicamentelor din Belgia a confirmat ca o astfel de scapare in mediul public este "o grava abatere de la bunele practici ale guvernarii, dar si o incalcare a contractului cu firma producatoare".